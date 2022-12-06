Педикюр, маникюр и курсы по фейсфитнесу: на что имеют право новосибирские пенсионеры

На круглом столе в «Комсомольской правде» обсудили тему активного долголетия. Фото: Департамент по социальной политики мэрии Новосибирска

В пресс-центре КП-Новосибирск представители власти, бизнеса и профсоюзов обсудили тему активного долголетия. Где пенсионеры могут укрепить здоровье, пообщаться со сверстниками, обучиться танцам и фейсфитнесу? Когда можно сходить в баню по доступной цене? Самые интересные фрагменты беседы - в нашем материале.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

В Новосибирске более 300 тысяч пожилых. Фактически каждый четвертый горожанин - пенсионер, значит, имеет право на льготы и помощь. Ее оказывает департамент социальной политики мэрии Новосибирска в рамках проекта «Активное долголетие». По словам начальника департамента Ольги Незамаевой, по программе «Активное долголетие» помощь могут получить и те, кто не в состоянии позаботиться о своей гигиене: постричься, побриться, сделать маникюр, педикюр. А активные пенсионеры могут приятно и с пользой провести время: пообщаться друг с другом на мастер-классах, в кружках, обучиться компьютерной грамотности и даже фейсфитнесу. Однако из порядка 300 тысяч пожилых новосибирцев за такими услугами на данный момент обратились лишь более 26 тысяч. В чем проблема?

Доклады спикеров бурно обсуждали гости и эксперты. Фото: Департамент по социальной политики мэрии Новосибирска

- Люди могут просто не знать обо всем объеме возможностей, которые есть в нашем городе, - уверена Ольга Незамаева. - Для того чтобы получить услугу, за ней нужно обратиться.

Узнать, на какие льготы и услуги вы имеете право, можно в любом отделе соцзащиты Новосибирска, а также на сайте Социального портала города Новосибирска www.socialnsk.ru в разделе «Услуги и льготы».

«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ СТАРОСТЬ БЫЛА ПРЕКРАСНА»

Если в Новосибирске пожилых около 300 тысяч, то по области их свыше 600 тысяч. Благодаря федеральному проекту «Старшее поколение» за пожилыми организуют медико-социальный патронаж с привлечением частных медицинских организаций. Такую помощь оказывают не только горожанам, но и сельским жителям.

- Свыше 680 граждан по городу и области получают принципиально новое обслуживание в рамках бесплатного соцпакета: к ним на дом приходят сиделки, которые бесплатно за ними ухаживают в объеме до 28 часов в неделю, - рассказала директор Новосибирского областного геронтологического центра Юлия Кравченко.

Ольга Незамаева: «Люди могут просто не знать обо всем объеме возможностей, которые есть в нашем городе». Фото: Департамент по социальной политики мэрии Новосибирска

Для пенсионеров открыли школу-студию «Золотые вехи», где пожилые могут творить в окружении единомышленников. А в проекте «Серебряный возраст» можно выбрать не только досуг по душе, но и творческую работу для поддержания ума и тела. Пенсионеры учатся справляться со стрессом, работать за компьютером, делают гимнастику для мозга, участвуют в социальном туризме, ходят на оздоровительные практики, танцуют.

- Мы открыли направление «Стиль и мода» - оно очень востребовано. Дамы элегантного возраста хотят выглядеть красиво вне зависимости от того, сколько им лет. От старости никто из нас не уйдет, поэтому хочется, чтобы она была прекрасна, - считает Юлия Кравченко.

Актуальное расписание мероприятий центра можно узнать на официальном сайте www.nogc.narod.ru. Для того чтобы попасть на встречу или мастер-класс, достаточно записаться у администратора по телефону (383) 226-67-43.

Задать все вопросы и узнать о возможности помощи по долговременному уходу за пожилыми и инвалидами можно по телефону 8-800-201-53-88.

ОПЫТ КОЛЛАБОРАЦИИ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ

Успешным опытом коллаборации бизнеса и власти стала работа департамента социальной политики с новосибирской публичной баней «Сандуны».

- У нас было несколько заявок, когда мы сопровождали нуждающихся в «Сандуны», где они получали самый современный комплекс услуг, - говорит Ольга Незамаева.

Директор бань «Сандуны» Александр Фирсов (в центре): «Государство, профсоюзы и бизнес должны работать сообща». Фото: Департамент по социальной политики мэрии Новосибирска

По словам директора бань «Сандуны» Александра Фирсова, государство, профсоюзы и бизнес должны работать сообща, тогда соцполитика будет эффективной.

- Мы участвуем в соцполитике не по принуждению. Я заинтересован, чтобы пенсионеры узнали о том, что у нас есть социальный день. Очень важно донести до потребителей, какие возможности у них есть, чтобы они ими пользовались, - подчеркнул Александр Фирсов.

По понедельникам горожане с соцльготами могут сходить в новосибирские бани «Сандуны» по спеццене: за 120 рублей в час.

Свой вариант взаимодействия с бизнесом предложил заместитель председателя Федерации профсоюзов Новосибирской области Павел Куканов.

- К сожалению, ежегодно в области растет количество смертей на рабочих местах. Причем не от травм, а от естественных причин: инфарктов, инсультов. Профсоюзы доказывают работодателям эффективность оздоровительных программ, берут на себя их организацию и контроль, - именно так, по мнению Павла Куканова, профсоюзы могут внести свой вклад в реализацию активного долголетия горожан.

ПЯТЬ КАБИНЕТОВ ЗДОРОВЬЯ КРАСНОГО КРЕСТА

За помощью в поддержании здоровья, всяческими активностями, интересными мастер-классами пенсионеры могут обратиться также в Новосибирское отделение Красного Креста. Его специалисты открыли пять кабинетов здоровья, которые работают по четырем направлениям: «Спорт» - гимнастика, тренажерный зал, адаптивная физкультура; «Психология» - мастер-классы, профилактика болезни Альцгеймера с занятиями по тренировке всех видов памяти - аудиальной, визуальной, тактильной, речевой, обоняния и осязания; «Творчество» - вязание, шитье мягкой игрушки, мастер-классы по изготовлению браслетов, брошек, мыла, свечей и других радующих душу и сердце изделий; «Здоровье» - профилактика хронических заболеваний, диетология и правильное питание.

Режим работы кабинетов здоровья можно узнать на сайте redcross-nsk.ru и по телефону (383) 221-18-55.