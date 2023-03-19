«Извиняюсь, торопились из-за пробки»: кондуктор выгнала из автобуса 9-летнего мальчика

Ребенка высадили у автомойки. Фото: предоставлено мамой мальчика.

Жительница Новосибирска пожаловалась на то, что ее 9-летнего сына выгнали из автобуса №64. ЧП произошло 15 февраля, сибирячка решила предать историю широкой огласке.

- Мой сын – третьеклассник, он возвращался со школы. Сел в автобус на остановке «Автокомбинат», должен был проехать всего три остановки, и я бы его встретила, - рассказала КП-Новосибирск Жанна, мама мальчика. – Но через 5-7 минут моего ребенка вместе с другими пассажирами высадили напротив Толмачевского кольца у автомойки. До нужной остановки он не доехал.

Мальчик вышел, сразу позвонил маме: Жанна попросила дать трубку кондуктору.

- У сына смарт-часы, поэтому общались по ним. Я просила, чтобы моего ребенка довезли до ближайшей остановки, а не оставляли у этой автомойки. Там напряженное движение, ездят грузовики – все, что угодно могло случиться. Но кондуктор сказал ребенку: «Выходи», меня слушать не стала, - описывает ситуацию Жанна.

Женщина велела сыну оставаться там, где его высадили, и сама побежала к нему.

- Расстояное было чуть больше километра, я примерно за 15 минут добралась до сына. Конечно, я очень боялась за него, но все обошлось, - говорит Жанна.

Но оставлять ситуацию безнаказанной Жанна не стала: она вызвала полицию и написала заявление на кондуктора.

Мама мальчика написала заявоение в полицию. Фото: предоставлено мамой мальчика.

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с кондуктором автобуса: 56-летняя Елена рассказала свою версию случившегося.

- Я в тот день была на подработке, вообще это не мой маршрут. Этого мальчика я сразу приметила: маленький, с рюкзаком и сумкой с обувью. К детям я всегда очень внимательно отношусь, поэтому спросила, куда ребенок едет. Мальчик назвал остановку, мы должны были доехать, - объясняет Елена. – Но потом случилось непредвиденное: в том районе произошла авария, образовалась огромная пробка. От диспетчера водитель получил указание, чтобы мы разворачивались и ехали дальше. Поэтому попросили всех пассажиров выйти, деньги за билеты вернули.

- Но мама мальчика говорит, что просила вас довезти ребенка до ближайшей остановки?

- Действительно, мальчик подошел ко мне, попросил поговорить с его мамой. Но связь была очень плохой, я толком и не поняла, что она просила, не услышала просьбу про остановку. Вернула ребенку деньги за билет, он вышел из автобуса. Мы очень торопились, больше времени у нас не было. Я видела, что ребенок вышел со взрослыми людьми, думала, что они помогут ему как минимум перейти дорогу.

- После жалобы мамы мальчика вы узнали, что другие пассажиры ему не помогли. Вы пытались связаться с семьей?

- Да, я нашла маму мальчика в соцсетях, мы созвонились. Я знаю, что виновата, поэтому попросила у нее прощения. И еще раз прошу вас напечать, что я извиняюсь. Мы торопились, я толком эту местность не знала.

Но мама мальчика будет добиваться, чтобы и кондуктора, и водителя наказали.

- Они по закону не имели права высаживать ребенка. А сейчас кондуктор еще и обманывает, что деньги вернула моему сыну – ребенок говорит, что не было такого, и у меня нет оснований ему не доверять, - говорит Жанна.

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