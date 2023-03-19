Помощь бездетным или торговля младенцами? Почему суррогатных матерей стали отдавать под суд в России?

Новосибирскую сурмаму осудили за продажу младенца. Женщину приговорили к 3,5 года условно. Фото: Анна ПАШАГИНА/ предоставлено Марией.

Помощь бездетным или торговля младенцами? Ответ на этот вопрос ищет суд. На скамью подсудимых одна за другой садятся суррогатные мамы. Они соглашались вынашивать детей для иностранцев, но попали за это под следствие. В чём претензии силовиков? Разбирались журналисты КП-Новосибирск.

В Красноярске суд вынес уже четыре приговора по делам о торговле детьми. Подсудимые работали под эгидой компании «Дидилия». Она курировала суррогатное материнство. Это когда женщина вынашивает не родного рёбенка. Услуга совсем не новая. Среди осуждённых и приговоренных к условному сроку - сурмама из Новосибирска. Так что же пошло не так, раз за дело взялись правоохранители? Объясняет старший помощник прокурора Октябрьского района Красноярска Полина Колпакова.

- Данным лицам вменяется торговля людьми, совершённая в отношении несовершеннолетнего. Им было предложено заключить договор заместительного вынашивания беременности. Затем проехать на территорию иностранного государства (в Камбоджу), где им подсаживается эмбрион, они вынашивают ребёнка. Затем его рожают на территории Красноярска и передают сотрудникам данной фирмы, чтобы передать биологическим родителям. Однако следствием было установлено, что договор был заключён вопреки действующим нормам законодательства Российской Федерации, поскольку сведения о биологических родителях в договорах отсутствовали. Были заключены также договоры, где был указан в качестве биологического отца ребёнка именно отец. По нашему законодательству такие договоры заключают только пары, которые по медицинским показателям не могут иметь детей, - объяснила КП-Новосибирск Полина Колпакова, старший помощник прокурора Октябрьского района Красноярска.

Встречаемся с одной из суррогатных мам. Жительница Новосибирска, 35 лет. Говорит: да, клиент – гражданин Китая. Как только малыш появился на свет, сурмама подтвердила его отцовские права. Правда, то, что отец - китаец, узнала поздно, когда родила и заполняла документы.

- Я написала в перинатальном центре согласие, что я в здравом уме, тра-та-та, родила как суррогатная мама тогда-то такого-то ребёнка, согласна, что отцом будет записан этот гражданин из Китая, - рассказала КП-Новосибирск она.

А тут в придачу ко всем нарушениям – ещё одно, главное. Отец не смог приехать за малышом: он-то в Китае, а дело было во время ковида, граница – на замке. Чтобы ребёнка не забрали в детдом, россиянка записали себя матерью. Но на самом деле малыша отдала фирме. Деньги получила. Во время беременности брала по 20 тысяч в месяц, и после родов - 850 тысяч. Старший помощник прокурора Полина Колпакова объясняет, что это и стало преступлением.

Мальчик сейчас под опекой в другой семье. Фото: предоставлено Марией

- Она была указана в качестве матери данного ребёнка в медицинских документах, а в дальнейшем – в свидетельстве о рождении ребёнка. Если она указана в свидетельстве о рождении, значит, она должна заботиться об интересах, о правах данного несовершеннолетнего, а не передавать его другим, - говорит представитель прокуратуры.

А как же надо было поступить? Вот сложилась такая ситуация: выносила для иностранца, тот не может приехать… С такой проблемой столкнулись ведь и другие агентства по предоставлению заместительной беременности. Каков законный выход из ситуации, объясняет директор Центра суррогатного материнства «Сибаист» Юнна Зверева.

- Суррогатная мама не может оформлять ребенка на себя. Ни при каких обстоятельствах! Если она оформила на себя – она является матерью по закону и она будет матерью его до конца его жизни. Или своей. У нас тоже была ситуация когда начался ковид, и у нас не смогли приехать наши родители китайские. Поэтому задолго до рождения, когда я поняла, что они не смогут приехать, я начала процесс оформления и я оформила детей через ЗАГС по закону. И после того, как мы оформили, они уже к детям смогли приехать. Оформление производится при наличии самих родителей. Но мне пришлось с ЗАГСом, с Минюстом работать, и мы делали документы дистанционно, отправляли в Китай. В Китае их тоже оформляли через Консульство, переводили всё это, заверяли нотариально, отправляли сюда. И уже здесь я оформляла всё это через Минюст, - рассказала КП-Новосибирск Юнна Зверева.

Женщины, которые пошли под суд, уверяют, что, мол, не знали тонкостей закона. Но незнание, как говорится, не освобождает от ответственности. Суды продолжаются. Суррогатная мама из Новосибирска получила три с половиной года лишения свободы. Условно – ей зачли наличие родных, биологических детей и не стали отправлять в колонию.

Тем временем Госдума поправила закон, и суррогатное материнство в пользу иностранцев в России теперь запрещено.

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