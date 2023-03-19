«Ей кричали: «Зачем притворяешься?»: сибирячка, которую лечили от пневмонии, умерла в больнице от инсульта

Светлана Синякова провела в больнице месяц. Фото: личный архив.

Екатерина Шульга считает, что врачи могут быть виноваты в смерти ее мамы: девушка уверена, что они вовремя не заметили, что у 58-летней пациентки случился инсульт. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

«ТЕМПЕРАТУРА ПОДНЯЛАСЬ ДО 39»

- Моя мама – Светлана Синякова - жила в деревне Михайловка Купинского района. Мы с мужем приехали к ней в гости, и мама пожаловалась, что у нее поднялась температура – у нее было 39, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина, дочка умершей сибирячки. – На скорой ее увезли в больницу, мы на своей машине поехали следом.

В больнице, как говорит дочка Светланы Синяковой, у ее мамы диагностировали воспаление легких.

- Нам сказали, что маму нужно отвезти в инфекционное отделение – оно находится недалеко от основного корпуса больницы. Мы на своей машине ее увезли, там маму госпитализировали, - вспоминает Екатерина.

В больнице женщина провела месяц, лучше ей не стало:

- Мама начала задыхаться, жаловалась на слабость. Знаю, что на нее надевали кислородную маску и привязывали к кровати – после смерти у нее на теле следы от этих перевязок, - говорит Екатерина.

«МАМУ ПАРАЛИЗОВАЛО»

За два дня до смерти Светлана Синякова общалась с дочкой по телефону:

- Маму начало парализовывать: она уже не могла встать с кровати, у нее кружилась голова и опять поднялась температура. В момент нашего разговора к ним в палату зашла медсестра и прикрикнула на маму, которая мне жаловалась: «Зачем притворяешься?».

После этого Екатерина уже не могла дозвониться до родного человека.

- Потом из больницы мне позвонили и сообщили, что мама умерла, - говорит Екатерина. - Диагноз, который нам сообщили - инсульт. Я считаю, что медики вовремя не заметили, что происходит с мамой, потому что посчитали, что она «притворяется». И потому спасти ее не удалось.

Екатерина готовит заявление в Следственный комитет. В самой больнице ситуацию не комментируют.

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