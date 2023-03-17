«Дети до вечера искали ее по кровавым следам»: мужчина дважды выстрелил в соседскую собаку, которая сидела на цепи

Пули попали в передние лапы. Фото: предоставлено Оксаной

В селе Новолуговое под Новосибирском мужчина дважды из ружья выстрелил в соседскую собаку, сидящую на цепи.

— Цепь длинная, на которой была собака. При этом как такового забора между участками нет. Не знаю, что произошло. Может она на территорию соседа зашла. Сейчас зима и по сугробу она могла к нему перейти. Люди только выстрелы уже услышали и собачий визг, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Оксана.

Как волонтеру рассказали очевидцы, стрелявший сосед был пьян и, когда садился в машину, шатался. А Найда от ужаса сорвалась с цепи и убежала.

— Дети хозяина собаки до вечера искали ее по кровавым следам на снегу. Не нашли. Но ночью Найда сама пришла домой. У собаки огнестрел на передние лапы, в ветклинике это подтвердили. Пули на вылет прошли, мы их не нашли, чтобы на экспертизу отдать. Собака сейчас в тяжелом состоянии, она восстанавливается на временной передержке, — добавила Оксана.

Сейчас Найда на временной передержке. Фото: предоставлено Оксаной

Хозяин собаки уже написал заявление в полицию, правоохранители опросили свидетелей, нашли стрелявшего мужчину, но никакого точного ответа, будут ли заводить уголовное дело, не дали. По словам Оксаны, участковый сказал подождать десять дней, тогда заявитель получит официальный ответ.

В региональном МВД КП-Новосибирск подтвердили, что местные слышали странные хлопки на улице и обращались в полицию. Сейчас ведомство проводит проверку.

— 14 марта в полицию поступило сообщение о хлопке на улице Мостовой в Новолуговом. Также было принято заявление от местного жителя, который сообщил о пропаже его собаки. На место выехали сотрудники полиции, которые произвели осмотр места происшествия и опросили заявителя и соседей, — рассказали в МВД.

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