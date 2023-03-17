Подход с огоньком: новосибирский депутат предложил бороться с гололедом огнеметом

Новосибирский депутат решил бороться с гололедом с помощью огнемета. Фото: кадр из видео

Депутаты горсовета Новосибирска Василий Стрекалов и Павел Чернышев «проверили экспериментальный способ борьбы с наледью на тротуарах». Именно так они назвали свою выходку с устройством, напоминающим огнемет, на улицах Новосибирска. Видео эксперимента они выложили в социальных сетях.

Депутаты новосибирского горсовета Василий Стрекалов и Павел Чернышев решили бороться с гололедом на городских улицах весьма необычным способом: с помощью огнеметов. Свой эксперимент они сняли на видео и поделились им в соцсетях.

— Мы всегда находимся в поиске каких-то методов решения важных для наших избирателей проблем. И проблема с гололедом — одна из них. Способы мы используем разные, как традиционные вроде реагентов и тракторов, так и что-то экспериментальное. Участок свой мы знаем хорошо, поэтому понимаем, в каких локациях что можно использовать. И, конечно, все такие эксперименты мы обсуждаем с разными экспертами, — пояснил КП-Новосибирск Василий Стрекалов.

Но не принесет ли такой экстравагантный метод борьбы с гололедом больше вреда, чем пользы? Мы спросили об этом руководителя новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслава Ашуркова.

— Судить об эффективности такого подхода по короткому ролику сложно, я ранее ничего подобного не встречал. Но хуже от этого не будет точно. Лед действительно тает, а асфальт от огня не испортится. Конечно, о массовом применении такого подхода тоже ничего не скажешь, но как эксперимент — ничего такого не вижу, — пояснил КП-Новосибирск Вячеслав Ашурков.

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