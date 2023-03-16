«Результат МРТ убил»: жительница Новосибирска сломала ногу и порвала мениск, поскользнувшись на гололеде у подъезда

Жительница Новосибирска сломала ногу и порвала мениск, поскользнувшись на гололеде у подъезда. Фото: предоставлено героиней публикации.

Поход в магазин для жительницы Новосибирска Алены* обернулся серьезной травмой и стрессом. В пятницу, 10 марта, женщина вышла из своего подъезда дома № 100 на Обской улице и поскользнулась на гололеде. Упав, сильно ударилась ногой. Теперь ей нужны дорогостоящая операция и длительное восстановление. Женщина переживает, что ответственных за случившееся не накажут. Об этом она рассказала КП-Новосибирск.

– Вечером в пятницу я пошла в магазин… Не дошла. Растянулась на гололеде у подъезда. Там было невозможно скользко. Сперва от боли и шока не осознала масштабов травмы. Думала, что сильный ушиб, доковыляла до квартиры. С утра поняла, что дела гораздо хуже – нога не слушалась, боль была невыносимая, – поделилась с КП-Новосибирск сибирячка. – Изначально обратилась в горбольницу. Там осмотрели и сказали, что кости целые, но порваны связки. Направили на МРТ. Результат меня убил. Оказалось, что у меня треснута кость, а также полный разрыв мениска. А еще обследование показало, что в колене собралась жидкость. Ее, конечно, откачали, но на следующий день она снова собралась.

По словам Алены, ответственная УК должным образом не следит за территорией. Во дворе и у подъездов очень скользко.

– Сколько раз звонили жильцы в УК, умоляли почистить, посыпать – бесполезно. Это, конечно, делали, но очень редко. Запустили до состояния катка. Накануне падения я была в УК, платила за квартиру. Лично просила почистить лед. На что мне ответили, что дворник один, а в работе у него 6 домов. Мол, не успевает он… Ну вот и результат – сломанная нога, – вздыхает женщина.

Прогнозы врачей, по словам Алены, неутешительные. Ей нужны сложная операция и длительная восстановление. Женщина на время осталась без работы – из-за травмы пришлось взять больничный. Насколько он затянется, не ясно.

– Мне нужна операция по восстановлению мениска и связок. Если делать ее по ОМС, то, по словам врачей, ожидание займет полтора-два года. Мне же нужно срочно, а это платно, примерно 140 тысяч рублей. Это сумма для меня неподъемная. Ума не приложу, что делать, – говорит сибирячка.

Прогнозы врачей, по словам Алены, неутешительные. Ей нужны сложная операция и длительная восстановление. Фото: предоставлено героиней публикации.

После операции Алене потребуется длительная реабилитация. По ее словам, займет она минимум полгода. И это в лучшем случае. Пока женщина передвигается на костылях. Она переживает, что привлечь УК к ответственности у нее не выйдет. В таких случаях, уверена женщина, нужны свидетели или запись с видеокамер. У меня ни первого, ни второго нет.

– При этом гололед у подъезда так и не убрали. Ждут, наверное, когда кто-то еще упадет и переломается, – делится женщина.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Юрист Марина Пьянкова рассказала КП-Новосибирск, есть ли у Алены шанс привлечь УК к ответственности. А также рассказала, как действовать в аналогичном случае.

– Сложность в этой ситуации в том, что после падения женщина не вызвала скорую помощь и не сразу обратилась в больницу. При этом все же есть шанс привлечь УК к ответственности за случившееся. Так как за уборку снега и гололеда на придомовой территории отвечает именно она. Во-первых, нужно, чтобы обстоятельства получения травмы были описаны в медицинских документах. Во-вторых, на руку пострадавшей то, что она проживает в доме, рядом с которым случилось падение. Женщине нужно написать досудебную претензию к УК. В тексте прописать свои данные и то, что она проживает в этом доме. Подробно описать обстоятельства случившегося. Приложить к заявлению справки о диагнозе, рекомендации врачей, а также фотографии того, что рядом с подъездом действительно гололед. Также желательно запросить у старшего по дому записи с камер видеонаблюдения. Есть вероятность, что на них попал момент падения. Также в тексте претензии прописать требование о возмещении полученного вреда. В противном случае, если реакции от УК не последует, нужно будет обращаться в суд, – пояснила юрист.

Эксперт подчеркнула, если вы упали на гололеде, то лучше, по возможности, не покидать место происшествия до приезда скорой. Необходимо это, чтобы зафиксировать место падения. А тех, кто стал свидетелем ЧП, нужно попросить сделать фото, видео, записать их данные и телефоны.

– После обращения в больницу необходимо попросить справку. Потом надо написать претензию с требованием о возмещении вреда с приложением чеков и медицинских документов, – говорит Марина Пьянкова.

*Имя героини изменено.

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