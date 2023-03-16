В Новосибирске хотят провести публичные слушания по изменению системы выборов мэра

Игорь Атякшев: «Степень ответственности перед избирателями за состояние города возрастает не только у мэра, но и у депутатов». Фото: https://gorsovetnsk.ru

На прошедшем в Совете депутатов города Новосибирска заседании комиссии по местному самоуправлению депутаты рекомендовали назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска». По сути этими изменениями депутаты приводят Устав города в соответствие с законом Новосибирской области, который был принят в феврале текущего года и изменит систему выборов мэра Новосибирска.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению Игорь Атякшев по итогам заседания выразил уверенность в том, что новая система выборов принесет городу только позитивные моменты. Важно, что новая система избрания градоначальника тем не менее не предполагает полной отмены выборов.

- Если человек не имеет подходящего управленческого опыта или необходимого стажа на муниципальной службе, он просто не пройдет конкурсную комиссию, которая будет оценивать каждого кандидата с точки зрения его профессиональных знаний, умений и навыков. Окончательное решение будет принимать Совет депутатов города Новосибирска, который в свою очередь избирается гражданами. Соответственно, степень ответственности перед избирателями за состояние города возрастает не только у мэра, но и у депутатов, - прокомментировал председатель комиссии.

Такая модель не уникальна и сегодня эффективно действует в большинстве российских городов. Мэры первой десятки лучших мегаполисов страны избраны именно по такому принципу.