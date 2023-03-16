Новосибирск поделился опытом по укреплению общественного здоровья на всероссийском форуме в Вологде

На форуме в Вологде Новосибирск представила с докладом начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Незамаева. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

14-15 марта в Вологде прошел всероссийский форум «Здоровые города: единство власти, бизнеса, науки и общества в достижении национальных целей развития». На него приехали эксперты из 30 регионов России. Они обсудили укрепление и сохранение общественного здоровья в нашей стране.

Начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольга Незамаева представила на форуме доклад «Инициатива муниципалитета: проектный подход реализации государственной политики в сфере укрепления общественного здоровья на примере города Новосибирска». В нем она рассказала о том, как в нашем городе реализуют государственную политику в сфере укрепления общественного здоровья.

Форум собрал экспертов из 30 регионов России. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

В Новосибирске департамент по социальной политике реализует задачи национального проекта «Демография». Например, в рамках системы долговременного ухода специалисты внедрили инициативу «Школа семейного ухода». Профессиональные врачи, реабилитологи и гериатры разработали образовательную программу. Благодаря ей родственники новосибирца, который не может себя самостоятельно обслуживать, обучаются и получают знания, которые необходимы для сопровождения своих близких в трудной жизненной ситуации.

В Новосибирске запустили работу мобильных медицинских бригад, социального такси со специальным транспортом для доставки в медицинские учреждения людей с любыми видами ограничения в передвижении, в том числе лежачих больных.

Государственные приоритеты развития до 2030 года установлены Президентом России. Фото: МКУ «Агентство развития социальной политики»

- На наш взгляд, все эти тренды сегодня объединяются в России общей идеей человекоцентричности. Этот тренд стал одним из базовых приоритетов в реализации социальной политики на территории города Новосибирска, - прокомментировала Ольга Незамаева.