Повестка дня двадцать четвертой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (первое чтение)

2. О признании утратившим силу отдельного положения решения Совета депутатов города Новосибирска от 30.06.2021 № 159 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (первое чтение)

3. О внесении изменений в Порядок определения цены земельного участка, находящегося в муниципальной соб-ственности города Новосибирска, при заключении договора купли-продажи такого земельного участка без про-ведения торгов, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2015 № 24 (первое чтение)

4. О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 260 (первое чтение)

5. О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Новосибирска, утвержден-ное решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 264 (первое чтение)

6. О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2021 № 266 (первое чтение)

7. О признании утратившим силу пункта 11 статьи 9 и приостановлении действия отдельных положений Положе-ния о бюджетном процессе в городе Новосибирске, утвержденного решением Совета депутатов города Новоси-бирска от 09.10.2007 № 750 (первое чтение)

8. О внесении изменений в Положение об официальном использовании официальных символов города Новосибир-ска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 95 (первое чтение)

9. О внесении изменений в Положение о департаменте финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-ска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 745 (первое чтение)

10. О внесении изменения в пункт 1.4 Положения о возмещении расходов, связанных со служебными командировка-ми, лицам, заключившим трудовой договор о работе в Совете депутатов города Новосибирска, принятого реше-нием Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 138 (первое чтение)

11. Об отчете о деятельности контрольно-счетной палаты города Новосибирска за 2022 год

12. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

13. О внесении изменений в отдельные положения решений Совета депутатов города Новосибирска

14. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2023 год, утвержденный реше-нием Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2022 № 488

15. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев