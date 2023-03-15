Те, кто еще учится или уже выпустился, могут поделиться с будущими студентами, в какой вуз стоит поступать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экзамены уже скоро, а будущие выпускники ломают голову над тем, какую выбрать профессию и, что тоже важно, вуз. Об учебных заведениях можно узнать на дне открытых дверей, но и отзывы тех, кто еще учится или уже окончил вуз, окажутся не менее полезными. Хорошие ли преподаватели, интересные ли пары, высокая ли нагрузка? Мы изучили отзывы на университеты Новосибирска с разных платформ и составили свой топ.

НГУАДИ

Университет архитектуры, дизайна и искусств получил больше всего положительных отметок от бывших и нынешних студентов - 4,2. В отзывах они делятся преимущественно хорошими воспоминаниями об учебе и благодарят преподавателей. После бакалавриата многие поступают в магистратуру.

- Определенно хороший вуз для Новосибирска. Из творческих он лучший на территории области, иные не стоит рассматривать.

НГУ

На Флампе у главного новосибирского вуза довольно высокая оценка - 4,1 балла. Но, как это часто бывает на площадках для отзывов, гневные комментарии с оценкой 1 соседствуют с хвалебными. Студенты, нынешние и выпустившиеся, отмечают высокий уровень подготовки, который середнячкам может быть не по силам. Многие отмечают: университет не вобьет вам знания в голову, но научит думать. А еще даст много полезных знакомств и хороший бэкграунд для поступления на работу. Чуть реже хвалят новый корпус университета. А в 2ГИС положительные отзывы на английском оставляют и иностранцы.

Но большая нагрузка для некоторых становится минусом, они критикуют вуз за устаревшую учебную программу, по которой дается слишком много ненужных знаний. Не реже звучит критика в адрес отдельных преподавателей.

НГТУ

На Флампе рейтинг НГТУ - 3,9 балла. Студенты оставили больше положительных отзывов, чем отрицательных. Из плюсов - высокая стипендия (от 5 до 10 тысяч рублей).

- Учебный план интересный. Много дисциплин, развивающих hard-скилы. Корпус, где мы в основном учимся, не новый, но в аудиториях чисто и аккуратно. В этом году появился новый класс на 30 компьютеров, из него уходить не хочется. Поточки есть классные - амфитеатры, там все хорошо слышно, да и атмосфера вузовская, прям как в фильмах.

Для некоторых пользователей недостатком стал низкий проходной балл на инженерные и IT-специальности.

НГПУ

Рейтинг университета на Флампе - 3,8. Студенты отмечают дружелюбный персонал и быстрый заказ книг в университетской библиотеке. Но жалуются на минусы в работе приемной комиссии и преподавателей: некоторые могут опоздать на лекцию. Отмечают и большие очереди в столовую.

- Не знаю, как на очном отделении, но на заочном учиться крайне легко. Чтобы отчислиться из-за неуспеваемости, нужно быть, простите, дураком. Для кого-то это огромный плюс - прокатить на халяву.

НГУЭУ

Вуз имеет средний балл 3,5. Из плюсов отмечают удобное расположение университета в центре города, порядок в аудиториях. А вот на преподавателей нередко пишут жалобы.

- Многие даже не проводят пары: могут просто не прийти, сказав, что у них работа. Цены на обучение с каждым годом повышаются.

НГМУ

В топе вуз занимает последнее место - на Флампе его средний балл только 3,1. Студенты, которых устроило качество образования, отмечают вежливость персонала, при этом их удручает отсутствие буфета.

Мнения насчет конкретных преподавателей разделились. Кто-то считает, что на лекциях нет никаких объяснений, вопросы задавать нельзя, чтобы не нарваться на унижение и оскорбление в свой адрес. Другие же пишут, что преподаватели строгие, но справедливые.

- Это МЕДИЦИНСКИЙ университет, поэтому требования к знанию пройденного материала высокие, и это логично.

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