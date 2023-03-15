В воскресенье в СГУПСе собралось много людей: рассказываем почему

Оборонно-спортивная эстафета традиционно стартует от главного корпуса СГУПСа. Фото: Предоставлено Центром по связям с общественностью СГУПСа

В это воскресенье СГУПС не спал: музыка, шум, толпа народа у главного корпуса. Причина - оборонно-спортивная эстафета, событие для вуза традиционное и любимое. Это настоящий спортивный праздник, где на 23 этапах соревнуются не только студенты и сотрудники вуза, но и выпускники, работники ЗСЖД и команды Центра довузовского образования вуза, Новосибирского и Томского железнодорожных техникумов, Новоалтайского филиала вуза. Состязаются 25 команд, каждая из которых олицетворяет патриотическое единение, спортивный дух и стремление победить.

Приветствие участников «оборонки». Фото: Предоставлено Центром по связям с общественностью СГУПСа

ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ТРАДИЦИЙ ВУЗА

Через «оборонку», как называют ее сами сгупсовцы, за 83 года прошли более 50 тысяч студентов и курсантов. Были знаменитые студенты-участники: экс-рекордсмен мира в беге на 500 метров Анатолий Лепешкин, двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий, руководители отрасли, в том числе и нынешний начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

В СГУПСе перед стартом эстафеты всегда возлагают цветы к монументу павшим воинам. Фото: Предоставлено Центром по связям с общественностью СГУПСа

- Нашему университету 90 лет, у него много добрых традиций. Но одна из основных - оборонно-спортивная эстафета. В далеком 1939 году была заложена традиция подтверждать и доказывать, что студенты-курсанты нашего вуза достойны защищать Родину, строить, развивать железные дороги России, быть лучшими. И с тех пор эта традиция практически не прерывалась! - обратился к участникам и гостям ректор СГУПСа Алексей Манаков. - В Великую Отечественную войну более 1080 курсантов и преподавателей вуза ушли на фронт, многие не вернулись. А те, кто вернулся, восстанавливали разрушенные мосты и железные дороги. Вклад нивитовцев, курсантов, преподавателей в Победу и восстановление страны заслуживает уважения. Проводя нашу эстафету, мы должны помнить об этом и быть достойными выпускников нашего вуза!

Алексей Манаков: «Вклад нивитовцев, курсантов, преподавателей в Победу и восстановление страны заслуживает уважения». Фото: Предоставлено Центром по связям с общественностью СГУПСа

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Ветераны вуза стараются не пропустить ни одной «оборонки». Могут не прийти, только если здоровье подводит.

- Как такое пропустить? Здесь же родной дом, стены, дети - даже через столько лет родные! - говорит председатель ветеранской организации Светлана Федоровна Романец. Она бывший замдекана факультета «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте» (УПП), преподавала студентам философию. Пришла на праздник с палками для скандинавской ходьбы, заверяет, что вуз прививает любовь к спорту и студентам, и сотрудникам: - Посмотрите на наш стадион: все условия для спорта! Сегодня с другими ветеранами будем болеть, поддерживать всех участников, наше подрастающее поколение!

Эстафету начинают парадом участников и групп поддержки. Фото: Предоставлено Центром по связям с общественностью СГУПСа

Пришел на сегодняшнюю эстафету и мастер спорта по лыжным гонкам, бывший декан факультета «Управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте» Виктор Михайлович Ушаков.

- Для меня сегодня это 64-я оборонно-спортивная эстафета. Пока был студентом, выступал за вуз, а когда был деканом, помогал организовывать, и всегда наш факультет выигрывал. Всегда! - поделился с «Комсомольской правдой» ветеран.

Работа полевой кухни: угощали всех желающих подкрепиться. Фото: Предоставлено Центром по связям с общественностью СГУПСа

ПОДДЕРЖАТЬ ЛЮБИМЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

В этом году погода приготовила железнодорожникам особые трудности в виде луж и мокрого рыхлого снега. Участники бежали по слякоти на короткие и длинные дистанции, носились на коньках, мчались по лыжне. На одном из этапов нужно было проползти под импровизированной колючей проволокой с «минами» в руках. После такого ребят хоть выжимай от воды! Но на их лицах нет и тени недовольства: только азарт и желание прийти к финишу первыми.

Один из этапов - бег в защитном костюме. Фото: Предоставлено Центром по связям с общественностью СГУПСа

У каждой команды своя мощная поддержка: с плакатами, ростовыми талисманами, шумными кричалками. Из большущей акулы-талисмана факультета «Публичное управление и социальные коммуникации» (ПУСК) смотрят смеющиеся девичьи глаза.

- Мы здесь, потому что это нужно и нашей команде, и нам. Мы не можем не поддержать любимый факультет! - говорит скрывающаяся под акульим облачением первокурсница Настя.

Еще одним отличием проведения спортивного праздника является интерес к техническим видам спорта. На ледовой арене вуза прошли зрелищные соревнования по ледовому картингу, которые добавили положительных эмоций участникам и болельщикам.

На одном из этапов нужно было проползти под импровизированной колючей проволокой с «минами» в руках. Фото: Предоставлено Центром по связям с общественностью СГУПСа

Стрельба по мишеням. Фото: Предоставлено Центром по связям с общественностью СГУПСа

КТО ПОБЕДИЛ?

Лучшими по итогам общекомандного зачета в главном спортивном событии СГУПСа стали факультет «Мировая экономика» (I место), факультет «Управление перевозок на железнодорожном транспорте» (II место) и факультет «Мосты и тоннели» (III место). Призовые места среди команд заняли ЗСЖД (I место), выпускники вуза (II место) и НТЖТ (III место).

У главного корпуса работала выставка ретромашин. Фото: Предоставлено Центром по связям с общественностью СГУПСа