Как Новосибирск встречает Год педагога и наставника

В Центре патриотического воспитания уверены: быть наставником может не только учитель, но и любой человек, которому есть чем поделиться с подрастающим поколением. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Указом Президента РФ 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Для Центра патриотического воспитания Новосибирской области наставничество - одно из важных направлений работы. Здесь уверены: наставником может быть не только учитель, но и спортсмен, депутат, ветеран - любой человек, которому хочется передать свои знания, умения и опыт подрастающему поколению. О том, почему это важно и как работает такой подход - в нашем материале.

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

В 2023 году Центр патриотического воспитания запустил в регионе проект «Личным примером»: в Новосибирске и по всему региону в образовательных организациях проводят уроки мужества, мастер-классы, беседы. Цель подобных встреч с краеведами, историками, военными и другими экспертами - обогатить жизнь школьников и студентов новыми знаниями. Поучаствовать в проекте могут люди разных профессий и специальностей - главное, чтобы их опыт был интересен и полезен молодежи. Для этого достаточно оставить заявку на официальном сайте центра.

Серебряные волонтеры обратились к молодежи с помощью интерактивного экскурсионного спектакля. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

В марте школьники и юнармейцы села Северное встретились с серебряными волонтерами, активистами клуба «Серебряный гид». К ребятам обратились с помощью интерактивного экскурсионного спектакля: рассказали об истории Новосибирска и области, вкладе региона в Победу в Великой Отечественной войне. Искреннее, душевное общение волонтеров с залом тронуло ребят, в финале все участники хором спели «Катюшу». Необычная «Экскурсионная экспедиция» прошла и в городе Чулыме.

Своим опытом и знаниями с учащимися Инженерного лицея поделилась специалист Центра патриотического воспитания, участница поискового движения Анжела Смирнова. Она рассказала, почему неоднократно участвовала в экспедициях, показала находки, сделанные на местах боев в Ленинградской области. Объяснила, как стать участником Новосибирского отделения поискового движения «Поиск - МГИВ». Студенты расспрашивали о подготовке к экспедиции, жизни поисковиков, о самых интересных находках, ведь узнать обо всем из первых уст - совсем не то же самое, что прочитать где-то в интернете.

Студентам Инженерного лицея НГТУ показали находки новосибирского отряда поискового движения «Поиск - МГИВ». Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

СООТВЕТСТВОВАТЬ УРОВНЮ

По словам директора Центра патриотического воспитания Аллы Данилевской, наставничество - один из ключевых принципов работы организации. С наставниками в разных областях здесь работают давно и эффективно.

- В военно-патриотическом направлении - на играх «Победа» и «Зарница», на соревнованиях «Полигон твоих возможностей» - мы привлекаем курсантов военных вузов, специалистов профильных центров - допризывной подготовки, МЧС. Это способствует повышению статуса мероприятий, формирует у участников более серьезное отношение к выполнению задач и развивает профессиональные компетенции. Когда тебе что-то рассказывает и показывает настоящий профессионал, ты просто не можешь сделать плохо, изо всех сил стремишься соответствовать уровню, - уверена Алла Данилевская. - Представители ветеранского сообщества также активно выступают в роли наставников для подрастающего поколения. У нас даже есть конкурс «Позиция. Энергия. Опыт», в рамках которого мы оцениваем лучшие практики, опыт и инициативы ветеранских организаций в сфере патриотического воспитания молодежи и поощряем самых активных наставников.

На областном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

РАССКАЗАТЬ ПРО СВОЕГО НАСТАВНИКА

Кстати, уже в марте стартует новый проект Центра патриотического воспитания под названием «Мой наставник!». Цель конкурса - благодаря творчеству, самовыражению привлечь внимание молодежи к профессии педагога, поддержать практику наставничества. Поучаствовать приглашают всех жителей региона, вне зависимости от возраста. Рассказать о людях, сыгравших важную роль в вашей жизни, поделиться уважительным отношением к своим педагогам и наставникам можно любым творческим способом - с помощью рисунка, сочинения или видеоролика.

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