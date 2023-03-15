Вторичка или новостройка: какое жилье выбрать, если нужно как можно быстрее переехать?

Вторичка или сданное жилье в новом комплексе - многие сталкиваются с этим вопросом при выборе готовой квартиры. Фото: ГК «Расцветай».

- Вместе с квартирой в новостройке покупатель получает новые инженерные коммуникации, дизайнерские подъездные холлы и современную благоустроенную придомовую территорию, - рассказали в пресс-службе ГК «Расцветай».

Квартиры в «Расцветай на Обской» сдаются с отделкой white box. Все грязные, шумные работы уже сделаны: залита стяжка пола с шумоизоляцией, выстроены ровные стены, использована улучшенная штукатурка, выполнены все электромонтажные работы.

«Расцветай на Обской» - сочетание нескольких оптимальных параметров.

1. Удобная транспортная доступность: 7 минут на машине до метро «Речной вокзал», пешком можно дойти за 15 - 20 минут.

2. Остановки общественного транспорта.

3. Михайловская набережная.

4. Прямой выезд на одну из важных магистралей Новосибирска - улицу Большевистскую или улицу-дублер Обскую - создает дополнительное удобство для автомобилистов.

У жителей «Расцветай на Обской» есть возможность утренних и вечерних прогулок и пробежек по Михайловской набережной.

В «Расцветай на Обской» благоустроен уютный двор, где детям будет комфортно и безопасно. Фото: ГК «Расцветай».

Интерьерные решения подъездов перекликаются с локацией дома. В дизайнерских очертаниях интерьера заметны плавность речной волны, прочность природного камня и теплота дерева. На всех этажах размещены абстрактные картины новосибирской художницы, отражающие стихии воды и воздуха.

В «Расцветай на Обской» можно приобрести семейные квартиры с хорошими видовыми характеристиками. Двух- и трехкомнатные квартиры в «Расцветай на Обской» - 72,7 и 87 квадратных метров. Планировки продуманы и функциональны - без неиспользуемого пространства, где сценарии проживания спланированы для семей с детьми.

Современное зонирование придомовой территории «Расцветай на Обской» предполагает наличие уединенных уголков, где можно поработать. Фото: ГК «Расцветай».

Офис продаж ГК «Расцветай»:

Красный проспект, 165, тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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