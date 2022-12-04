«Напали без причины, а теперь прячутся»: в Новосибирске подростки избили прохожего

Подростки были во всем черном и скрыли лица балаклавами. Фото: стоп-кадры из видео / «Инцидент Новосибирск».

В Новосибирске перед торговым центром «Роял Парк» несколько подростков избили мужчину-прохожего. Их выходка попала на камеру телефона. На ролике видно, как трое парней в черной одежде, с закрытыми балаклавами лицами замахиваются на мужчину в красной шапке, нападают сзади и пинают его.

— Подрались вечером 3 декабря. Напали без причины, видимо, решили самоутвердиться. Мужик был пьяный, но ведет он себя спокойно, не буйный. А школьники часто до него докапываются. Видео снимала девушка, она побоялась лезть к ним в драку, — рассказал очевидец в группе «Инцидент Новосибирск».

По его словам, остановить подростков пытался и охранник торгового центра, но побоялся идти против толпы. В итоге подростков разогнала другая женщина.

Ролик попал в соцсети и вызвал волну возмущения среди горожан. Как рассказал КП-Новосибирск знакомый подростков, школьники сейчас прячутся и не выходят на связь.

— С одним из тех парней, который больше всего издевался над мужчиной, знакомы слабо, но я понял, что это он, по повадкам. Сейчас он из соцсетей скрылся, и на телефон не отвечает. Пытаюсь сам найти этого беспредельщика и его дружков и выяснить, что произошло, — рассказал КП-Новосибирск знакомый школьников, Захар.

В полиции по инциденту начали проводить проверку.

— Заявлений и сообщений по данному факту от граждан, а также информации об обращениях из медицинских учреждений в полицию не поступало. Но сейчас, после публикации, информация зарегистрирована, проводится проверка, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по региону.

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