Долина требует перемен, а Бузова и Дава врут об отношениях: филолог рассказал о новогодних хитах

В новогодних хитах скрыто много примет времени. Фото: стоп-кадр/соцсети.

Когда крошим оливье или сидим за праздничным столом, нет-нет да и включим новогодние песни - создать себе настроение. Но в знакомых с детства словах зачастую скрыты совсем не праздничные смыслы. Какие именно, рассказывает кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии НГТУ Владимир Угрюмов.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ-ЗАГАДКА ДЛЯ ПАСЫНКА

Песню «В лесу родилась елочка» мы все знаем с детства, а написана она была больше века назад - в 1903 году. В новогоднем номере журнала «Малютка» вышло стихотворение «Елка», подписанное инициалами А. Э. За этим псевдонимом скрывалась поэтесса и писательница Раиса Гедройц (в замужестве - Кудашева). За год до опубликования «Елки» она стала гувернанткой в доме князя-вдовца Алексея Кудашева и воспитывала его сына (а позже вышла за князя замуж). Видимо, мальчику и было посвящено стихотворение.

- Это новогодняя колыбельная, недаром в ней есть строки «Метель ей пела песенку: «Спи, елочка, бай-бай!». А еще много сказочных мотивов: и «серый волк», и «трусишка зайка серенький». Есть тут и фраза «Зимой и летом стройная, зеленая была» - чуть перефразированная загадка «Зимой и летом одним цветом», - рассказывает Владимир Угрюмов.

А еще автор этой новогодней песни очень уважительно относится к труду крестьян.

- «Везет лошадка дровенки, а в дровнях - мужичок. Срубил он нашу елочку под самый корешок» - эти строки говорят о том, что елочку человек срубил мастерски, не оставил высокого пня, - разбирает смысл фразы Владимир Евгеньевич. - Для меня это лучшая новогодняя песня.

ДЕТСКАЯ ПЕСНЯ О РЕПРЕССИЯХ

Песня «Маленькой елочке холодно зимой» появилась в 1939 году - спустя 4 года после того, как в стране официально разрешили празднование Нового года (после революции это было запрещено).

Автор стихов - поэтесса Зинаида Александрова. И хотя больше полувека песню поют на утренниках, она совсем не новогодняя.

- Написана она была во времена репрессий, и маленькая елочка олицетворяет человека в беде: ей «холодно зимой». Много детей в то время осталось без родителей, поэтому и появляется фраза «взяли домой», а не срубили - о елочке стали заботиться чужие люди, - продолжает Владимир Евгеньевич.

Есть в песне и еще один прием, который делает ее очень тревожной.

- В одном куплете четырежды появляется слово «весело»: «Встанем под елочкой в дружный хоровод, весело, весело встретим Новый год! Весело, весело встретим Новый год!». В литературе такой повтор создает напряженность и говорит о том, что на самом деле автору не весело, он очень испуган, - уточняет Владимир Угрюмов.

ПРОПАГАНДА ОТ ГУРЧЕНКО

Песенка «Пять минут» в исполнении Людмилы Гурченко впервые прозвучала в фильме «Карнавальная ночь» в 1956 году.

- Вспомним, что к этому времени Сталин уже умер, а первым секретарем ЦК КПСС стал Никита Хрущев и началась оттепель. И в это же время вновь надо было воодушевлять людей, поэтому и новогодняя песня стала программной, этакой пропагандой. А в качестве исполнительницы выбрали легкую, красивую девушку Людмилу Гурченко, - говорит Владимир Евгеньевич.

Людмила Гурченко в песне «Пять минут» зазывала на заводы. Фото: стоп-кадр

Да и сама фраза про пять минут появляется не случайно.

- Все мы помним советские пятилетки, и цифра 5 - отсыл именно к ним, это призыв трудиться и ценить время, - подчеркивает Владимир Евгеньевич. - Фраза «Вот сидит паренек, без пяти минут он мастер!» тоже напоминает о работе на фабриках и заводах, о том, что надо упорно трудиться.

СВЕТЛАЯ ГРУСТЬ ОТТЕПЕЛИ

Спустя 5 лет - в 1961 году - в фильме «Карьера Димы Горина» зрители услышали песню «А снег идет» в исполнении Майи Кристалинской. Она звучит во время застолья, но в конце песни вокал почти не слышен - он заглушается голосом Владимира Высоцкого, который исполнил роль шофера Софрона.

- Вспомним, что в 1961 году в Вене состоялась историческая встреча Никиты Хрущева и президента США Кеннеди. Это самый разгар хрущевской оттепели, люди верили в то, что страна идет по верному пути, тяжелые времена остались позади. Потому и в песне появляются строки: «А снег идет, а снег идет, и все вокруг чего-то ждет», - отмечает Владимир Угрюмов.

А еще песня становится личной, в ней поется о любви.

- Звучит, например, фраза «Мой самый главный человек, взгляни со мной на этот снег - он чист, как то, о чем молчу, о чем сказать хочу». От этих слов веет такой легкой, светлой грустью и верой в то, что в новом году все будет хорошо. Это песня московской и питерской интеллигенции того времени, - считает Владимир Угрюмов.

НОВОГОДНЯЯ ЗАСТОЙНАЯ

1 января 1971 года в новогоднем «Голубом огоньке» певец Эдуард Хиль исполнил песню «Зима». А за 10 минут до наступления 1971 года впервые прозвучало новогоднее телеобращение генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева - именно он заложил традицию телеобращений.

- Это было время застоя, все будто замерло и умерло, поэтому и появились строки «За шершавой стеной тьма колючая, как шагнешь за порог - всюду иней». Да и сам образ зимы больше напоминает Бабу-ягу - живет в избушке на опушке, - рассуждает Владимир Евгеньевич.

Эдуард Хиль исполнил «Зиму» в 1971 году. Фото: стоп-кадр.

Есть в песне и еще одна примета времени.

- Зима «снежки солила в березовой кадушке». На полках в магазинах в то время особо ничего не было, приходилось доставать. Ну или самим солить, - напоминает филолог.

ДОЛИНА ТРЕБУЕТ ПЕРЕМЕН

В 1982 году вышли сразу две песни, которые стали культовыми, и обе они прозвучали в фильме «Чародеи» - «Песенка о снежинке» (ее исполнила Ольга Рождественская) и «Три белых коня» (ее записала для фильма Лариса Долина). И обе эти песни стали настоящим вызовом.

- В 1989 году выйдет альбом Цоя, где прозвучит «Перемен требуют наши сердца». Это уже совсем другая эстетика, - рассказывает эксперт. - Но эти же мысли прозвучали и в песнях фильма «Чародеи», только выражаются они еще в советской эстетике: «Смотри с надеждой в ночную синь, некрепко ладонь сжимай».

«Песенку о снежинке» в фильме исполняет сестра главного героя фильма Нина Пухова. Фото: стоп-кадр.

А в песне «Три белых коня» образ России и вовсе взят из классической литературы.

- Помните тройку из «Мертвых душ» Гоголя? Вот и здесь три белых коня уносят героя «в звенящую снежную даль». Но главный герой перемен не страшится: «Но я мороза не боюсь», - добавляет Владимир Евгеньевич.

«ДИСКОТЕКА АВАРИЯ» ОБЕСЦЕНИЛА ПРАЗДНИК

В 1999 году хитом стала песня «Новогодняя» группы «Дискотека Авария». Но филологи от нее не в восторге.

- Яркая примета 1990-х - обесценить все символы, в том числе и новогодние, - комментирует Владимир Угрюмов. - Поэтому и Дед Мороз в песне совсем не волшебный: «Я Дед Мороз, борода из ваты. Я уже слегка поддатый». И Снегурочка ушла на известное мероприятие…

Да и настроение было совсем не праздничным: страна восстанавливалась после дефолта 1998 года. Зарплаты выдавались с задержками, хотя с трибун звучало много обещаний - как раз проходили выборы в Госдуму.

- Вот и фраза появилась: «Сбудется что снится, что опять нас обманут, ничего не дадут», - цитирует Владимир Угрюмов. - Песня абсолютно отразила свое время.

ФАЛЬШИВЫЕ БУЗОВА И ДАВА

В конце 2019 года Бузова и Дава заявили, что встречаются, и выпустили песню «Мандаринка».

- Знаете, в Китае были чиновники - их называли мандаринами. Они казались важными, но такие же чиновники были везде. Так и с этой песней - ни одной оригинальной фразы. И появляется ощущение кукольности, ненастоящести, фальши. Для меня в этой песне нет праздника, - признается Владимир Угрюмов.

Филолог в искренность Давы и Бузовой не поверил. Фото: стоп-кадр.

Да и в отношения влюбленных в этой песне филологу тоже не верится.

- Ну что значит в наше время «Хочешь, я тебя на санках прокачу?»? Не верится в чувства между людьми, которые это поют. У Земфиры с этим же словом «хочешь» звучит куда сильнее: «Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?». Но пусть в Новый год соседи вас только радуют - все-таки это праздник! - желает эксперт.

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