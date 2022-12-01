Вертолет с вахтовиками из Новосибирска аварийно сел в Омской области

Вертолет с вахтовиками из Новосибирска аварийно сел под Омском.
Фото: Андрей МАЛАХОВ
В четверг, 1 декабря, возле деревни Киксы в Омской области экстренно приземлился вертолет с вахтовиками из Новосибирска. Об этом сообщил источник КП-Новосибирск.
ЧП произошло в полдень. Как уточнила КП-Новосибирск сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина, вертолет Ми-8Т летел из города Тара Омской области в поселок Игол Томской области.
Вертолет, принадлежащий авиапредприятию «Ельцовка», экстренно сел посреди поля. Внутри находились 21 рабочий из Новосибирска и 3 члена экипажа. Никто не пострадал.
Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку, а Омский следственный отдел на транспорте возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
На месте работают следователи и криминалисты. Решается вопрос об эвакуации пассажиров.
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