В Новосибирске прошла Всероссийская конференция по партнерству - 2022

Всероссийская конференция прошла в Большом зале центра «Мой бизнес». Фото: Виктория ЗЮБИНА

21 ноября в Новосибирске прошло масштабное ежегодное событие - Всероссийская конференция по партнерству - 2022. На ней выступили предприниматели из Индии, Китая, России. Они поделились с участниками опытом, наработками, представили актуальные успешные кейсы по сотрудничеству за последние полгода.

Спикеры представили яркие доклады. Фото: Виктория ЗЮБИНА

- Для кого была интересна конференция?

- Для предпринимателей, которые ищут новые возможности для бизнеса. На конференции выступили представители ОПОРЫ РОССИИ из Китая, Индии, эксперт по теме медицинского туризма из Турции, представители разных региональных отделений: Москвы, Смоленска, Омска, Барнаула. Участники смогли найти партнеров из других стран и городов России и решить вопросы по логистике и импортозамещению. Каждый смог поучаствовать в составлении общей карты ресурсов, рассказать о своем бизнесе и узнать о том, чем занимаются другие, - прокомментировал событие председатель Новосибирского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов.

Событие собрало полный зал. Фото: Виктория ЗЮБИНА

- Чем было полезно мероприятие?

- Своевременностью. Партнерство позволяет решать задачи бизнеса здесь и сейчас. Не нужно накапливать собственные ресурсы в эпоху турбулентности - достаточно объединить ресурсы свои и партнера и получить нужный результат. В этом смысл любых объединений. Взять, к примеру, новый проект Новосибирского отделения ОПОРА РОССИИ «Недвижимость без границ». Эксперты по недвижимости Ольга Шагарова, Елена Остапенко, Сабина Тормозова, юрист Ольга Тумасова и маркетолог Наталья Семенова, объединившись, создали проект, в котором просто и понятно отвечают на сложные вопросы, помогая людям ориентироваться на постоянно меняющемся рынке жилой недвижимости, - объяснила руководитель комитета по партнерству Новосибирского областного отделения ОПОРА РОССИИ Елена Неклюдова.

Выступления спикеров не оставили участников равнодушными. Фото: Виктория ЗЮБИНА

- Что вам дало участие в конференции?

- Новые встречи, новые знакомства. Подтверждение того, что мир огромен и возможностей много. Было интересно узнать о трендах, прогнозах, инсайтах о сотрудничестве, которые подскажут, что учесть и на что реагировать сейчас в первую очередь, - поделилась эмоциями основатель и идейный вдохновитель Клиники для всей семьи «1 + 1», директор АНО «МедКластер» Татьяна Тищенко.

Татьяна Тищенко: «Было интересно узнать о трендах, прогнозах, инсайтах о сотрудничестве». Фото: Виктория ЗЮБИНА

- Кому еще, на ваш взгляд, была полезна конференция?

- Предпринимателям, которые ищут возможности расширения бизнеса, привлечения новых клиентов, хотят усилить узнаваемость бренда. Начинающим предпринимателям, нуждающимся в поддержке и информации от более опытных коллег. Власти, чтобы получить понимание, что с бизнесом можно и нужно сотрудничать, что предприниматели - активные граждане своей страны, - перечислил представитель группы компаний «АУРА», инновационной компании по продаже оборудования и внедрения решений для автоматизации бизнеса Егор Попков.

В конференции приняли участие партнеры из Китая. Фото: Виктория ЗЮБИНА

- Какие темы мероприятия особенно актуальны для вас?

- На сегодняшний день тема партнерства набирает обороты, потому что, чтобы сейчас вести бизнес, нужно объединяться. Для совместных закупок, совместных продаж, продвижения бизнеса. Нужно объединяться даже со своими клиентами. Но если говорить о партнерстве, то следует понимать, что эффективных и долговечных партнерств не так уж много, - уверена директор салона оперативной полиграфии и сувенирной продукции «Лемур» Наталья Кюне.

- Событие было полезно компаниям, готовым к быстрым изменениям, готовым быстро внедрять новые схемы партнерства. А любые новые партнерства - это новые возможности для бизнеса, новые результаты. Сегодня все так быстро меняется, и зачастую партнерство - это единственная возможность пережить сложные времена, найти свой путь в условиях неопределенности, - добавила основатель компании «Сибирь Патент», одного из лидеров патентных компаний Сибирского региона, Александра Болотова.

Спикеры представляли свои проекты, делились опытом с участниками. Фото: Виктория ЗЮБИНА

- Какую практическую пользу получили участники мероприятия?

- Мне понравилось разнообразие докладов. Выступали предприниматели, активно практикующие сотрудничество. Было много практических рекомендаций по партнерству в разных направлениях. Также были концептуальные выступления, которые заставили задуматься. Без сомнений, партнерство на сегодняшний день - это драйвер развития и усиления компаний, - сказал сооснователь экспертного агентства недвижимости по подбору новостроек Constanta Invest Константин Барсуков.

Те, кому не удалось посетить конференцию лично, могли присоединиться к ней онлайн. Фото: Виктория ЗЮБИНА

- Мероприятие позволило российским предпринимателям найти выходы на зарубежные рынки, новых поставщиков и новые логистические решения, возможность наладить связи с потенциальными клиентами и поставщиками, - считает основатель компании «1С - Успех» Андрей Знаенок.

- Выступления экспертов на конференции были очень практичными. Были инструментальные советы: делай - раз, делай - два, делай - три. Достаточно было просто послушать, чтобы понять, как нужно делать, - отметила представитель группы компаний по сертификации товаров и разработке паспортов качества на товары, инструкции, этикетки «Деловая Евразия» Татьяна Полякова.

- Партнерство - это большая работа, прежде всего внутренняя. Она требует большой зрелости от Партнеров. Это умение доверять, умение уважать партнера, умение слушать и ясно выражать свои ожидания от партнерства. Несмотря за большой запрос на партнерство, это новый навык, такой мета-навык, которому нужно учиться бизнесмену, владельцу бизнеса, да и в принципе, людям, - уверена основатель кондитерской дизайнерских тортов «ЭльКремо» Наталья Бутарева.