Новогодние праздники с детьми в Новосибирске 2023: куда сходить, список мест

Рассказываем, куда сводить детей на новогодних праздниках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поход на елку или в парк развлечений на Новый год дарит сказочное настроение. Читайте в нашей подборке, куда сходить на новогодние праздники с детьми в Новосибирске - 2023, чтобы окунуться в волшебство и весело провести время.

Парк чудес «Галилео»

Адрес: ул. Добролюбова, 16а, тел. (383) 312-05-09

Дата и время:

- 21, 23, 25, 27, 29 декабря в 10.00

- 26 и 28 декабря в 13.30

- 22, 23, 27 - 29 декабря в 17.00

Цены: для детей - 1500 руб., для взрослых - 300 руб., подарок от Деда Мороза - 500 руб.

Научные приключения с Дедом Морозом - не соскучишься! Фото: vk.com/galileonsk

Интерактивный музей экспонатов, чудесных механизмов и иллюзий приготовил целую миссию под названием «Спасем Новый год!». Полуторачасовой квест, где ребята в роли спецагентов вернут праздник в параллельную вселенную, откуда исчезли Новый год и Рождество. Вместе с этим еще много увлекательных задачек: спасти путешественника, который застрял между мирами, остановить сумасшедшего профессора, который хочет взорвать одну из параллельных вселенных, «оживить» робота с помощью лазера или создать кристалл в лаборатории чудес. После квеста ребят поздравят Дед Мороз и Снегурочка, а завершит праздник бумажная дискотека.

Парк развлечений «Фанкитаун»

Адреса: ул. Фрунзе, 238 (ТРЦ «Сибирский Молл»); пр-т К. Маркса. 7 (ТЦ «Сан Сити»), тел. +7-913-731-08-18

Дата и время:

- 25 - 30 декабря в 11.00, 13.30, 16.00

- 31 декабря в 11.00

- 1 - 6 января в 11.00, 13.30, 16.00, 18.00

Цены: для детей - 800 - 1300 руб., для сопровождающих взрослых вход свободный

В парке развлечений маленьким гостям подарят карту - можно бесплатно покататься на аттракционах! Фото: vk.com/funki_town

В этом году маленьких гостей парка ждет русская народная сказка на новый лад. В канун Нового года Кощей, Баба-яга и Водяной похитили Снегурочку. Дед Мороз отправляется спасать любимую внучку. Ребята понимают, что встреча Нового года под угрозой, и решают вместе с Иваном-царевичем и Жар-Птицей отправиться в сказку на подмогу к Деду Морозу.

Кроме веселья на елке, дети получат подарок - игровую карту на 500 рублей плюс 5 бесплатных катаний на аттракционах парка или игр на аппаратах.

Хоровод у главной елки

Адрес: Театральный сквер

Дата и время: 1 января в 17.00

Как необычно провести первый день Нового года? Поводить большой Всероссийский хоровод вокруг главной елки Новосибирска напротив НОВАТа. Взявшись за руки, будет весело водить хоровод всей семьей, загадывать желания и поздравлять друг друга с Новым годом.

Фестиваль снежных баб

Адрес: Михайловская набережная

Дата и время: 2 - 6 января

Лепить снеговика - любимая забава всех детей в мире. С Нового года у Домика Снежинки на набережной целую неделю Снежная баба будет принимать дорогих гостей и обучать всех желающих мастерству лепки из снега! Кроме того, ребят ждут веселые конкурсы на самые красиво украшенные сани, игры со снежками, с валенками и снежная дискотека.

Новосибирский зоопарк

Адрес: ул. Тимирязева, 71/1, тел. (383) 227-36-32

График работы: ежедневно с 9.00 до 18.00

В Новосибирском зоопарке с конца ноября открыты все павильоны. Еще в преддверии новогодних праздников объявляется конкурс елочных игрушек, сделанных своими руками. Главное условие - изобразить на игрушке любого питомца зоопарка. В честь новогодней столицы организаторы добавили особую номинацию - лучшая игрушка с манулом Снежинкой.

Подарк от Деда Мороза ждут и детей, и их мам. Фото: https://vk.com/slivki_land

Кондитерская Slivki Land

Адрес: пр-т Дзержинского, 34/2, тел.: +7-960-796-91-73

Дата и время:

- 25 декабря c 11.00 до 13.00

- 28 декабря с 18.00 до 20.00

- 7 января с 11.00 до 13.00

Цена: 2500 руб. (за ребенка и взрослого)

Кондитерская-кофейня с детским лабиринтом, сценой и комнатой для творчества приглашает всех в сладкое приключение. Детям вместе с Пироженкой предстоит пройти сладкие испытания и спасти Новый год вместе с вкусными героями. А под конец встретить Деда Мороза. В программе - мастер-классы, танцы, музыка и аквагрим.

Спектакли для детей

Множество новогодних спектаклей дают лучшие театры и концертные площадки Новосибирска: НОВАТ, театр «Глобус», ДКЖ, ледовый дворец «Сибирь». Подробную афишу постановок можно найти здесь.

Где покататься

Катки

Нарымский сквер

Адрес: ул. Советская, 93, к. 2

График работы: с 10.00 до 22.00

СК «Чкаловец»

Адрес: ул. Республиканская, 12/1

График работы: с 10.00 до 22.00

Стадион «Электрон»

Адрес: ул. Учительская, 61/1

График работы: с 10.00 до 21.00

Стадион «Заря»

Адрес: ул. Спортивная, 2

График работы: с 10.00 до 20.00

Парк «Бугринская роща»

Адрес: ул. С. Кожевникова, 39а

График работы: с 11.00 до 18.00

Парк «У моря Обского»

Адрес: ул. Софийская, 15

График работы: с 10.00 до 17.00

Парк «Березовая роща»

Адрес: ул. Планетная, 53а

График работы: с 10.00 до 23.00

Лыжи

Горнолыжный клуб «Иня»

Адрес: Ключ-Камышенское плато, 10/1, тел.: 8-903-931-59-80, (383) 327-15-44

График работы: ежедневно с 10.00 до 20.00

Спорткомплекс «Альбатрос»

Адрес: ул. Выборная, 91а, к. 1, тел.: (383) 269-23-20, 244-32-20

График работы: будни с 10.00 до 22.00 (перерыв с 16.30 до 18.00), выходные с 10.00 до 22.00 (без перерыва)

Парк «Бугринская роща»

Адрес: ул. С. Кожевникова, 39, тел.: 8-923-226-70-06, (383) 213-86-52

График работы: ежедневно с 10.00 до 18.00

Лыжная база «Динамо»

Адрес: Дачное шоссе, 4, тел.: (383) 240-31-99, 240-31-56

График работы: вт. - вс. с 9.00 до 21.00

Лыжная база имени Пелеганчука

Адрес: ул. Ионосферная, 3, тел. (383) 329-48-84

График работы: ежедневно с 8.00 до 20.00

Лыжная база имени Ф. Ивачева «Локомотив»

Адрес: территория Заельцовский парк, 1, тел. (383) 229-57-99

График работы: вт. - вс. с 9.00 до 21.00

Лыжная база «Сибирь»

Адрес: ул. Западная, 2а, тел. 8-913-063-77-70

График работы: ежедневно с 9.00 до 17.00

Парк активного отдыха «Семья»

Адрес: Старое шоссе, 144, тел. (383) 347-51-55

График работы: ежедневно с 9.00 до 23.00

Парк «Сосновый бор»

Адрес: ул. Учительская, 49, тел.: (383) 271-59-77, 8-953-778-38-88

График работы: ежедневно с 10.00 до 21.00

Парк «Березовая роща»

Адрес: ул. Планетная, 53, тел. (383) 279-40-47

График работы: ежедневно с 9.00 до 20.00

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