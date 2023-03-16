«Отправили домой с адской болью»: у пешехода, которого сбил врач на переходе, медики не увидели четыре перелома

Романа сбил врач на иномарке. Фото: предоставлено Романом ФЕДИНЫМ.

За помощью в редакцию КП-Новосибирск обратился житель Татарска Роман Федин. 29-летнего парня сбил врач на иномарке, а коллеги медика не увидели у него четыре компрессионных перелома позвонков. Свою историю сибиряк рассказал КП-Новосибирск.

«СБИЛИ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ»

Роман - преподаватель Татарского политехнического колледжа.

- В девятом часу утра я шел на работу, был уже на улице Ленина, совсем рядом с нужным мне корпусом колледжа, - рассказал КП-Новосибирск Роман Федин. - И прямо на пешеходном переходе меня сбил Mitsubishi Outlander, за рулем которого был врач одной из местных клиник. Вместе с ним в машине была его жена.

Очевидцы, которые стали свидетелями ДТП, вызвали скорую. А водитель машины, сбившей Романа, даже не подошел к пострадавшему, хотя сам является врачом. Позже сибиряка доставили в районную больницу.

- Мне сделали КТ, только не всего позвоночника, а от позвонка L1, а мои компрессионные переломы располагаются выше. То есть провели неполное обследование. Мне поставили диагноз «ушиб мягких тканей пояснично-крестцовой области» и отпустили домой, - описывает ситуацию преподаватель.

Но дома Роману стало только хуже.

- Боль в спине была просто адской, ночью я даже не смог уснуть, - вспоминает Роман. - Утром я поехал в частную клинику в Новосибирске, там мне сделали МРТ платно. И поставили диагноз «компрессионные клиновидные переломы тел Th1, Th2, Th3, Th12 позвонков».

БУДУТ ЛИ ПРОБЛЕМЫ В ГИБДД?

Преподавателя отправили на больничный минимум на полгода и обязали носить корсет. Роман решил не спускать дело на тормозах, а наказать виновных в случившемся.

- Почти месяц никаких следственных действий с моим участием не проводилось, и я подал в прокуратуру жалобу на бездействие сотрудников полиции. А также на врачей, которые поставили мне не тот диагноз. Выяснилось, что возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ и проводится административное расследование, но никаких документов я до этого ответа не получал, - говорит преподаватель.

Есть еще один важный момент: ушибы и переломы расцениваются как разная степень вреда здоровью. И если в ГИБДД учли только диагноз, поставленный в районной больнице, то могут ли потом переквалифицировать статью? На этот вопрос ответил адвокат Михаил Спиридонов.

- Как только Роман закончит лечение, в ГИБДД обязаны будут назначить судебно-медицинскую экспертизу, чтобы определить степень вреда здоровью. Эксперты будут изучать документы из всех медицинских учреждений, где обследовался пострадавший. И безусловно, изучат МРТ с четырьмя компрессионными переломами, - объясняет Михаил Спиридонов. - Попытаться настоять, что эти переломы Роман получил позже, у виновников ДТП не получится. Эксперты могут установить время получения перелома по положению позвонков, как они успели сместиться. И в зависимости от того, насколько тяжкий вред здоровью был нанесен, может быть возбуждено даже уголовное дело.

Кроме того, Роман имеет право подать иск в суд на врачей, которые не увидели переломы четырех позвонков, и требовать компенсацию морального вреда. В самой районной больнице Роману сделали повторное МРТ и сказали, что направят на дополнительное бесплатное обследование в областной больнице.

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