В Новосибирске при посадке задымился самолёт «Почты России»

Посадка самолета прошла в штатном режиме. Фото: Восточный МСУТ СКР

В аэропорту Толмачево у грузового самолета «Почты России», летевшего из Норильска в Новосибирск, задымились стойки шасси во время посадки. Как только диспетчер увидел, что из-под колес Су-204 идет дым, тут же сообщил об этом экипажу и вызвал пожарных.

Самолет встречали оперативные службы, однако помощь спасателей не потребовалась. Обошлось без пострадавших. На борту самолета были только члены экипажа.

— После освобождения взлетно-посадочной полосы к воздушному судну прибыли пожарные расчеты, возгорания стойки шасси не обнаружено, выявлено разрушение двух пневматиков с правой стороны основной стойки. Средства пожаротушения не применялись, — сообщили в телеграм-канале Aviaincident.

Шасси задымились, но обошлось без возгорания. Фото: Восточный МСУТ СКР

Следователи уже начали проверку по статье 263 УК РФ за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Как рассказали в Восточном МСУТ СКР, место происшествия уже осмотрено, обстоятельства происшествия устанавливаются. Как только проверка завершится, следствие примет решение, есть ли чья-то вина в ЧП.

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