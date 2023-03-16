«Я довела себя до ужасного состояния»: студентка ушла в бодибилдинг, чтобы победить анорексию

Девушке удалось набрать мышечную массу. Фото: предоставлено Екатериной Бордовой/Владислав СУВОРОВ

В Новосибирске прошел весенний кубок по бодибилдингу. На несколько часов один из домов культуры города стал эпицентром красоты и силы. 130 участников соревновались в 15 номинациях, демонстрируя свои тела и результаты тренировок. Одна из юных участниц - 19-летняя Екатерина Бордова. Девушка взяла заветное золото в двух номинациях: «Фитнес-бикини юниорки» и «Фитнес-бикини до 166 см».

Мало кто знает, что в бодибилдинг хрупкую студентку привела анорексия. Катя была на грани. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.

«Я БЫЛА ПОХОЖА НА СКЕЛЕТ»

6 лет назад Катя немного поправилась - до 64 килограммов. 13-летней девочке это казалось катастрофой. Она не могла смотреть на себя в зеркало, в голове стучала одна мысль: «Надо срочно худеть». Так ребенок заболел анорексией.

В школе Катя была пухленькой девочкой. Фото: предоставлено Екатериной Бордовой

- Я довела себя до ужасного состояния. Я весила 40 килограммов при росте 165 сантиметров. Сама себе придумала диету и ограничения. Я тогда ела очень легкую пищу: овощи, яблоки, творог, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина, спортсменка.

Екатерина похудела до 40 килограммов. Фото: предоставлено Екатериной Бордовой

Близкие переживали, а Катя замкнулась в себе. Много времени проводила в социальных сетях, где, кстати ее и вывели на правильную дорожку. Дело в том, что девушка часто любовалась фотографиями подтянутых, мускулистых красоток. Их тела ей нравились больше, чем у худосочных барышень.

- Мне было 15 лет, и я пошла в тренажерный зал. Нашла тренера и начала заниматься. К 16 годам я уже набрала 15 килограммов. Мой вес был 55, - продолжает девушка.

Катин тренер регулярно выступает на соревнованиях по бодибилдингу. Школьнице хотелось попробовать свои силы в подобном виде спорта.

- Я начала готовиться к соревнованиям, и первый мой выход был в 2021 году. Я тогда взяла третье место на соревнованиях в Омске, - вспоминает спортсменка.

НОВАЯ ДИЕТА - РЫБА И ОРЕХИ

Подготовка к весеннему кубку - дело нелегкое. Один из важных этапов - диета. Но теперь это понятие совсем другого толка, нежели в «голодные» времена. Во время «сушки» рацион девушки составляют гречка, рис, авокадо и нерафинированные масла холодного отжима. Чистая польза, уверена спортсменка.

У спортсменки было по четыре тренировки в неделю. Фото: предоставлено Екатериной Бордовой

- Когда я на массе (набираю вес, из которого потом формирую подтянутую мускулатуру), у меня четыре тренировки в неделю, когда «сушка» - четыре силовые плюс отдельно две кардиотренировки. Одна тренировка длится 3 часа. Хорошо, что я учусь на заочном и тренировки мне не мешают, - рассуждает Екатерина.

Еще один непростой этап подготовки - позирование. Девушке важно правильно встать, вовремя улыбнуться или опустить глазки в пол.

- Мне очень сложно позировать на сцене. Время идет медленно, а простоять в напряжении, чтобы на теле были заметны все мышцы, надо 15 минут. Бывает, стоишь и ждешь своей очереди, а всего 30 участниц, - говорит девушка о процессе подготовки.

Катя соглашается: такой бодибилдинг для здоровья не лучший вариант. Резкие перепады веса, изнуряющие тренировки - все это влияет на здоровье, поэтому ко всему надо подходить с умом и замечать темные стороны своего увлечения.

- Если питание на «сушке» хорошее, то проблем не будет. Да, кожа стала сухой, но я ее кремом намазала, и все хорошо. Признаюсь, я стала раздражительной и на все резко реагировала. Да и сами соревнования треплют нервишки, постоянно переживаешь, - уточняет спортсменка.

Девушка признается, что могла расплакаться во время тренировки просто потому, что устала. Уходила в укромный уголок и выплескивала накопившиеся эмоции наружу.

«Я СДЕЛАЛА ВСЕ, ЧТО СМОГЛА»

К своим последним соревнованиям Екатерина начала готовиться за 8 часов до их начала. Сначала - макияж с прической, потом - грим для тела. К тому же в день выступлений надо быть аккуратнее с едой: главное, не навредить фигуре.

Екатерина начала подготовку за 8 часов до выхода на сцену. Фото: предоставлено Екатериной Бордовой

- Можно отварить крупу, но следить, чтобы от нее не вздулся живот. К примеру, я в течение дня ела рис - по 2 - 3 ложки, не больше, чтобы перебить чувство голода. Пила только воду маленькими глотками, - описывает свой рацион спортсменка.

Перед выходом на сцену Катя совсем не волнуется. Наоборот, с нетерпением ждет звездного часа и хочет показать всем свой результат.

- Перед выходом на сцену я говорю себе: «Катя, ты красивая. Ты сделала все, что смогла. Сейчас выйди и покажи все, на что способна». После этого иду, как королева, с высоко поднятой головой. Волнение как рукой снимает, - уверяет Екатерина.

Девушка взяла золото в двух номинациях. Фото: предоставлено Екатериной Бордовой

Работа над телом принесла свои плоды: спортсменка забрала две золотые медали в двух номинациях. А главное, забыла про свои подростковые проблемы. Она не считает, что зависит от своей физической формы, как в те времена. Проблем с едой у нее тоже нет.

- После соревнований мы поехали отмечать, и я заказала себе свежевыжатый морковный сок, брускетту с рыбой и два вида картошки: печеную и пюре. Плюс ко всему порадовала себя бифштексом из говядины, - добавляет Екатерина. - И за это я себя не корю. Радуюсь и полностью отдаюсь наслаждению.

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