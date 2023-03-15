«Некоторые думают, что мы — один человек»: каратисты-близнецы из Новосибирской области подбросили монетку, чтобы не драться друг с другом на турнире

Вадим и Виталий Болотовы занимаются карате более 10 лет. Фото: Предоставлено героями материала

В финале VI Кубка России по киокушин карате произошел нестандартный случай. Вместо поединка два спортсмена решили определить победителя… подбросив монетку. Друг против друга на татами тогда вышли каратисты-близнецы из Новосибирской области Вадим и Виталий Болотовы. Драться друг с другом на соревнованиях братья зареклись давно — и с тех пор полагаются на орла и решку.

В копилке у спортсменов множество наград. Фото: Предоставлено героями материала

ПОДБРОСЬ МОНЕТКУ

21-летние спортсмены занимаются карате уже 10 лет — за это время оба успели стать мастерами спорта и собрать внушительное количество кубков и медалей. А началось все с появившейся у них в поселке Красный Яр спортивной секции.

— Мы с братом с детства увлекались спортом: занимались футболом, баскетболом. Единоборствами тоже интересовались. Поэтому, когда в поселке появилась секция карате, мы сразу же туда записались. Но тогда мы не представляли, как нас затянет этот спорт, а теперь не представляем без него свою жизнь, — рассказал КП-Новосибирск Виталий Болотов.

Парни признаются: как и многих братьев, конкуренция не обошла их стороной ни в жизни, ни в спорте. Если каких-то новых высот добивался один, то второй делал все, чтобы не отставать. Но когда дело дошло до встречи на татами, решили, что драться друг с другом они не будут. Заранее они этот вопрос не обсуждали, поэтому прямо на соревнованиях в голову пришла мысль доверить выбор победителя Фортуне.

Вадим и Виталий Болотовы вместе с родителями, родной и двоюродной сестрами. Фото: Предоставлено героями материала

КТО — ВАДИМ, А КТО — ВИТАЛИЙ?

Впрочем, удивить соперников и судей на соревнованиях парни могли и без ритуала с монеткой. Похожих как две капли воды спортсменов часто путали, а некоторые и вовсе думали, что Вадим и Виталий — один и тот же человек.

— Бывало такое, что нас называли разными именами. Или люди подходили, например, спрашивали, как прошел бой. А прошел-то он не у меня, а у брата. Было очень забавно. Кто-то вообще шутил, что на самом деле мы — это один человек. Или о том, что мы могли бы и на ринге друг друга подменять. Мы так, конечно, не делали, — говорит Виталий.

В детстве парней было не различить. Фото: Предоставлено героями материала

В обычной жизни парней тоже легко перепутать. Особенно сложно приходится их новым знакомым, но иногда Вадима и Виталия путают даже любимые девушки: подходят со спины обнять своего парня, а оборачивается его брат.

— В жизни мы этой «суперспособностью» сейчас не пользуемся. А вот в детстве был забавный случай: меня отправили на плавание, а брата — нет. Он переживал из-за этого, тогда я предложил пойти на следующую тренировку вместо меня. Мы так и сделали, и тренер ничего не заметил, — вспоминает Вадим Болотов.

Парни продолжают двигаться к новым победам. Фото: Предоставлено героями материала

Сейчас оба спортсмена готовятся к чемпионату России. Правда, там монетку им бросать уже не придется: сейчас Болотовы тренируются в разных весовых категориях. Их цель — получить статус заслуженных мастеров спорта. А параллельно они начали тренерскую деятельность, занимаясь с детьми Новосибирска и области.

Тренер Болотовых Константин Фотев гордится своими спортсменами. Фото: Предоставлено героями материала

А тренер самих Болотовых — Константин Фотев — гордится их успехами и верит, что парням удастся реализовать все свои желания.

— Спортсмены-близнецы у меня такие единственные за всю 10-летнюю тренерскую карьеру. Я всегда особенно ценил в них именно упорство, способность не сдаваться, даже когда что-то получалось не сразу. Но парни шли и продолжают идти к новым успехам. Конечно, была между ними и конкуренция, и успехи друг друга они иногда воспринимали тяжело, но когда они оказались друг против друга на ринге, ни у кого даже сомнений не было, что друг с другом они драться не будут, — пояснил КП-Новосибирск Константин Фотев. — Глядя на них сейчас, я уверен в том, что они добьются всего, чего хотят. Это спортсмены, которыми я могу гордиться.

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