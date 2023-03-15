«Почему все девочки красивые, а я горбатая?»: хирурги преобразили многодетную мать с s-образным позвоночником

Екатерине поставили диагноз сколиоз в 12 лет. Фото: предоставлено Екатериной

Хирурги из Новосибирского НИИТО выровняли спину 30-летней многодетной матери из Нижегородской области. У Екатерины был сколиоз 4 степени — позвоночник искривился на 82 градуса. Из-за деформации спины женщина не могла носить открытую и облегающую одежду, а работа на машиностроительном заводе превратилась в ад из-за постоянных болей. Екатерина рассказала КП-Новосибирск, как 18 лет училась принимать себя такой, какая она есть, а потом рискнула и сделала операцию.

— О сколиозе я узнала в 12 лет, абсолютно случайно. Женщина на инвалидном кресле сказала мне об этом, увидев меня со спины. Я не поверила, я прекрасно себя чувствовала и визуально ничего не замечала. Посетили врача-ортопеда, и вот он, приговор — s-образный сколиоз 2 степени. Корсет, ЛФК и мануальная терапия результата не принесли, активная пора роста, и как итог — 16 лет и уже 4 степень искривления, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

Время с 16 до 20 лет было для Екатерины самым тяжёлым. Она взрослела, превращалась в девушку и не могла перестать думать о том, почему она не такая, как другие девушки.

— Мучилась вопросом, почему все девочки красивые, а я горбатая? Те годы были самыми сложными для меня с моральной стороны, период взросления, окончание школы и поступление в техникум, косые взгляды со стороны сверстников, обидные слова в мой адрес, все это пришлось пережить. Я смотрела на девочек-сверстниц и не понимала, почему они могут позволить себе носить все что угодно, а я нет? — вспоминает те годы Екатерина.

В 18 лет женщина вышла замуж и родила первую дочь, через год вторую, и ещё через год третью. После рождения детей Екатерина начала постепенно принимать себя: перестала стесняться носить платья и каблуки. Семья помогала ей стать увереннее. По словам женщины, ее супруг за 13 лет брака ни разу не сказал, что с ней что-то не так.

Екатерине выровняли спину почти в 0 с 82 градусов. Фото: предоставлено Екатериной

Но с годами Екатерину начали беспокоить боли в спине, которые вскоре переросли в постоянные. Сначала она работала кладовщиком по металлам на машиностроительном заводе. Женщина перевелась в отдел маркетинга товароведом, посчитав, что сидячая работа поможет, но стало только хуже, нагрузка на позвоночник, наоборот, возросла, и боли стали намного сильнее.

— Тогда я начала задумываться об операции. Искать клиники в интернете. Больше всего отзывов было о Центре коррекции сколиоза в Москве и о НИИТО в Новосибирске. Выбрала Москву. Она была на расстоянии вытянутой руки, а Новосибирск — за тридевять земель, — пояснила Екатерина. — После обследования, смотря на счет, я поняла, чтобы сделать операцию на позвоночник, придется продать другой здоровый орган. Сумма была 870 тысяч.

Женщина обращалась в фонды, но операция была слишком дорогостоящей, и помочь с такой суммой ей не могли. Тогда шел 2015 год. Екатерине пришлось отложить мечту о ровной спине до 2022 года, когда она рискнула и написала в НИИТО, поинтересовавшись, можно ли прооперировать спину по квоте, оказалось — можно. 2 марта 2023 года женщине сделали операцию. Она длилась 5 часов. Две недели Екатерина провела в клинике на реабилитации и теперь возвращается домой. Спину ей выровняли практически в 0 с 82 градусов.

— Не без участия моей семьи все это у меня получилось. Они такой своеобразный толчок: муж — поддержка, дети — мотиваторы, — добавила Екатерина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер