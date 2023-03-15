«А давай пообщаемся - может, это судьба?»: школьница ошиблась номером телефона и через 9 лет ушла к парню, которого случайно набрала

Ребята дружили 9 лет, а потом начали встречаться. Фото: предоставлено Светланой Куликовой

История 24-летней Светланы Куликовой и 29-летнего Василия Луковского могла бы стать сценарием для романтической мелодрамы. Молодые люди познакомились благодаря случайной оплошности: девушка просто ошиблась номером, а ее собеседник решил, что это судьба. 9 лет ребята просто дружили, а потом поняли, что не могут друг без друга. О необычной истории любви - в материале КП-Новосибирск.

Светлана родилась в небольшом поселке Ордынского района в многодетной семье. На ее плечах лежала забота о младших братьях и сестре, хлопоты по хозяйству. Как и любой Золушке, ей хотелось встретить своего принца.

- Мне тогда было 16 лет. Помню, хотела позвонить подружке, но мой телефон отформатировался и номер стерся. Я начала набирать его по памяти, позвонила, но трубку никто не взял. Чуть позже мне перезвонили, я услышала мужской голос. Это был Вася. Оказалось, что я ошиблась номером, - рассказала КП-Новосибирск Светлана.

Парень тогда вежливо представился и поинтересовался, зачем ему звонила школьница. Ему тогда был 21 год - разница в возрасте для того времени серьезная. Жил в Новосибирске. Света объяснила, что просто ошиблась номером, но Василий взял инициативу в свои руки и сказал: «А давай пообщаемся. Может, это судьба?»

Два года Света и Вася общались по телефону и SMS. Увидеться возможности не было, но девушка всегда представляла этот момент в своих мечтах.

- Когда мы увиделись впервые, Вася показался мне слишком серьезным. Тогда мы поняли, что рассматриваем друг друга как друзья и не более того, - вспоминает девушка.

Каждый из наших героев строил собственную жизнь. А дальше - как в голливудских мелодрамах про друзей, которые общаются долгие годы, прежде чем понять, что любовь всей жизни под носом. Когда между Светланой и Василием уже были чувства, никто не давал им ходу. Много общались, обсуждали все на свете, но до отношений дело так и не дошло. Светлана встретила парня и вышла за него замуж, родила сына. Василий не отставал и тоже пытался устроить свою личную жизнь. Все эти 9 лет они ходили вокруг да около, пока девушка не развелась.

- Я осталась одна с сыном на руках. Мы списались с Васей. Долго разговаривали и поняли, что личная жизнь не клеится у обоих. В итоге решили погулять и с того дня не расставались. Оба признались, что общение по переписке очень сблизило нас. Встречаемся мы уже больше полугода, и я жду от Васи ребенка, - добавляет Светлана.

- Свадьбу планируете?

- Говорим об этом событии - каким оно должно быть. Сейчас на первом месте дети, а дальше разберемся.

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