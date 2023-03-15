«Увидел макияж и вымазал ей лицо углем»: жительница Новосибирска обвинила бывшего мужа в доведении дочки-школьницы до психбольницы

Девочка сейчас дома с мамой. Фото: предоставлено героем публикации

В Новосибирске мать двоих детей борется с экс-супругом-женоненавистником. По словам женщины, бывший начал слушать видеолекции: оратор утверждает, что женщины - рабыни, а мужчины должны ими управлять. Сибирячка говорит, сначала муж унижал только ее, а потом занялся и старшей дочерью. Женщина сгребла детей в охапку и ушла от супруга. Она уверена, что дочка попала в психбольницу из-за отца, поэтому хочет ограничить его в родительских правах через суд. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

ЗАСТАВИЛ СТОЯТЬ ПЕРЕД НИМ НА КОЛЕНЯХ

Анна* и Гоша* прожили в браке 15 лет. Вместе воспитывали 15-летнюю дочку и 10-летнего сына.

- Он детей никогда не бил, но моральное давление оказывал. Помню, как в первом классе дочка попросилась в гости к однокласснику, а он начал ее обзывать, говорил, что она проститутка. А в последние годы нашей семейной жизни ситуация усугубилась, - поделилась с КП-Новосибирск Анна, экс-супруга Гоши.

По словам женщины, Георгий стал увлекаться лекциями украинского блогера Меганыча - Константина Хлебуша. В своих роликах тот утверждает, что все женщины только пользуются мужчинами и все поголовно изменяют.

- По его версии, все женщины должны подчиняться, мол, они рабыни. У бывшего начало срывать крышу. Сначала он отрывался на мне, заставлял слушать все эти лекции, после начал говорить, чтобы я стояла перед ним на коленях, - вспоминает сибирячка. - Потом он переключился на дочь. Она как-то раз накрасила ресницы на выступление в школу. Бывший увидел, вывел ее на улицу и вымазал ей лицом углем.

После очередного скандала Анна забрала детей и уехала. Подала документы на развод. Женщина также решила через суд определить вопрос по алиментам и установить, с кем будут жить дети.

- Я просила еще в иске, чтобы на время суда его ограничили в родительских правах. Пока идет суд, дочка с сыном живут со мной, но угрозы стали поступать сразу же. Гоша говорил, что украдет у меня детей и не отдаст, - объясняет женщина.

«ЗАБРАЛИ ТЕЛЕФОН? ЗВОНИТЕ 112»

Конфликт обострился с началом суда. У обоих начали сдавать нервы. Злость, которая охватила обоих бывших супругов, но в первую очередь, видимо, отца, рикошетом задела и детей.

«Инструкция», что делать, если мама отобрала телефон. Фото: предоставлено героем публикации

Анна показывает переписку детей и их отца. Мужчина пытается настроить отпрысков против матери. Говорит, чтобы они не давали ей свои телефоны, а если она их заберет - обращаться по номеру 112.

- Меняйте пароли и никому не говорите. Ваши телефоны - ваше личное пространство. Никто не имеет права совать туда нос. Требовать их в принудительном порядке - насилие матери над детьми, - пишет отец.

Сильнее всего в моральном плане, видимо, пострадала старшая дочь. Она пыталась поддерживать хорошие отношения с обоими родителями, писала обоим в общем семейном чате (да, семья сохранила его и после разъезда. - Ред.). Девочка-подросток просила родителей не втягивать детей в их войну, не требовать от нее взрослых решений. Говорила, что любит обоих - и маму, и папу. Проблемы в семье стали причиной психических проблем. На фоне стресса дочь начала расчесывать руки. А потом отец заметил на ее ноге порезы. Георгий сначала обвинил в травмах дочери мать и даже вызвал сотрудников отдела ПДН. Во время разбора ситуации для школьницы вызвали скорую помощь и отвезли ее в психиатрическую больницу. Девочка пролежала там 1,5 месяца. Но все это не стало поводом пойти на мировую и решить конфликт с минимумом агрессии. Отец продолжает писать бывшей супруге сообщения с матом, оскорблениями и пожеланиями ей стать инвалидом и долго, мучительно умирать.

Угрозы от бывшего мужа. Фото: предоставлено героем публикации

- Я уверена, что муж специально упек дочку в психушку. Проблемы можно было решить безболезненно. Дочку уже выписали, она проходит курс лечения у психотерапевта, - уточняет Анна. - Теперь я хочу, чтобы его ограничили в родительских правах или вообще их лишили, а если встречи и будут, то только в присутствии психолога.

ДРУГАЯ СТОРОНА

КП-Новосибирск дозвонилась до отца детей. Он продолжал обзывать Анну неприличными словами, но при этом отметил, что отозвал свой иск.

- Я тоже подавал иск в суд по поводу детей. Но отозвал его. Я больше ничего не требую, дети ей доверяют. Потом сами поймут, как ошибались. «Видеться» с ними я не планирую. Чего мне с ними «встречаться»? Я их отец, они мои дети. Обязанность отца - воспитывать детей, а не «видеться» с ними по установленному мамашкой графику, беспрестанно выпрашивая свиданку да всячески выкупая ее подарками. Решат - приедут. Я никого уговаривать не планирую, - сказал КП-Новосибирск Георгий.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу-психологу Анны Наталье Высоцкой, которая знакома с этим делом:

- При работе над этим делом было организовано взаимодействие с органами опеки Октябрьского района и Центрального округа, психологами и психиатрами. Дети в этой семье находятся в сложной агрессивной психологической атмосфере на протяжении продолжительного периода времени. В рамках обеспечительных мер место жительства детей на период рассмотрения дела судом определено с матерью. Вероятнее всего, будем ставить в суде вопрос об ограничении отца в родительских правах с целью сбережения психического здоровья детей и исключения ситуации причинения вреда здоровью несовершеннолетних.

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