С приветом из лета!

Валерий Савыкин приветствовал новосибирцев на открытии выставки. Фото: Дарья МУЛОВА

В Государственной публичной научно-технической библиотеке (ГПНТБ) начала работать персональная выставка картин красноярского художника-пейзажиста Валерия Савыкина. Помогли организовать ее фонд поддержки социальных инициатив «Единство» и Совет депутатов города Новосибирска. Как прошло открытие - читайте в нашем материале.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОРОД МОЛОДОСТИ

Выставка Валерия Петровича проходит в Новосибирске второй раз: художник уже привозил картины в 2017 году.

- 6 лет назад зрителям очень понравились живописные работы. За эти годы у автора появились новые картины, поэтому мы решили провести выставку снова. Посмотреть на красивую сибирскую природу могут прийти все желающие, - пригласил горожан депутат Совета депутатов города Новосибирска Игорь Титаренко (депутатское объединение «Единая Россия»). - Мы договорились с Валерием Петровичем, что проведем экскурсию для школьников, ведь воспитывать любовь к Родине нужно через искусство.

Более 20 живописных пейзажей, один натюрморт и философский эксперимент - такие полотна привез талантливый художник в Новосибирск. К слову, со столицей Сибири Валерия Савыкина связывает многое. До переезда в Красноярск художник жил и работал в Новосибирске. Он учился на самолетостроительном факультете НЭТИ, потом трудился на заводе имени В. П. Чкалова.

- Новосибирск всегда занимал в моем сердце особое место: здесь прошли моя юность и молодость. Рисовать я начал еще в детстве, мой учитель просил не бросать увлечение, и оно всегда оставалось моим занятием для души. Но серьезно я стал писать картины в 38 лет, - рассказал Валерий Петрович на открытии выставки.

Игорь Титаренко. Фото: Пресс-служба Совета депутатов города Новосибирска.

КАРТИНЫ, ЗНАКОМЫЕ С ДЕТСТВА

Сочные краски сибирского лета - огоньки, иван-чай, цветущий маральник, зеленые травы, тишина и волшебство сибирской зимы - все это можно увидеть на картинах красноярского пейзажиста.

- Я будто перенеслась в детство. В таких же сугробах мы играли с ребятами, в такой сосновый лес ходили за грибами. К сожалению, дети сейчас реже бывают на природе, и выставка живописных картин - отличный вариант показать им красоту родной природы, - писали в отзывах благодарные зрители.

Каждый гость нашел в картинах родные для себя мотивы, увидел близкую природу, с которой знаком с детства. Не случайно картины Валерия Петровича хранятся в частных коллекциях в Китае, США, Канаде, Германии, Швеции и Израиле. Они настолько живые, теплые, что не оставляют равнодушными и, кажется, вот-вот перенесут в беззаботное прошлое, где природа была частью жизни.

Всего у автора около 1600 работ. Художник пробует разные техники, любит акварель и пастель. На выставке представлены картины, которые написаны маслом. Валерий Савыкин творит в классическом стиле. Его картины реалистичны, созданы на основе того, что он сам видел в жизни. Они передают эмоции, чувства и понятны каждому. Если это картина о трагической судьбе, то тона выбраны темные, а если о счастливом зимнем дне, то много воздуха и света.

- Я надеюсь, что на выставку придут школьники, юные художники, семьи с детьми. Мне хочется, чтобы дети росли в любви к своей природе, к Родине. Пускай они увидят красоту и летом прикоснутся к ней вживую, - добавил Валерий Петрович.

Перед тем, как уйти, гости выставки оставляли благодарные отклики в книге отзывов. Выставка будет работать до конца апреля на четвертом этаже ГПНТБ, вход свободный для всех желающих увидеть красоту, запечатленную художником. А это значит, любой сможет увидеть кусочек яркого сибирского лета, пока за окном еще снег и слякоть и весеннего тепла нужно немного подождать.