Неутихающие морозы: Академгородок замерзает без отопления, тысяча детей не попали в школы

Мороз щиплет за нос, но гулять на нем в меру даже полезно. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске немного ослабели морозы, температура на улице днем: -21 градус. После «местами до -42» терпимо! Особенно, если ты в тепле. Но во многих домах по-прежнему нет отопления и света из-за коммунальных аварий, дети не ходят в школы. Как Новосибирск переживает ледниковый период, в нашем материале.

ЗАМЕРЗАЕТ ЦЕЛЫЙ РАЙОН

Жители домов на улице Мусы Джалиля в Академгородке пожаловались на то, что в их домах плохо топят.

− Из шести подъездов в четырех отсутствуют нормальные условия либо температура близка к минимальной. В квартирах от 15 до 17 градусов. Со среды часть дома пытается согреться при помощи обогревателей, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

Но проблема с теплом не только в домах. В НГУ, университет тоже находится в Академгородке, отменили занятия из-за пропавшего отопления. Температура в помещениях опустилась до +13 градусов. С жалобой на недостаточное отопление вуз планирует обратиться в Минобрнауки. Студенты замерзают не только в аудиториях, но и в общежитиях. Перебои есть и со светом — студенты жалуются, что каждый день выбивает пробки, ведь все пользуются обогревателями. В итоге приходится ждать электрика.

Напомним, вчера без отопления в Новосибирске сидели 14 тысяч человек, это несколько многоэтажных домов. Все из-за прорыва теплотрассы. И это уже заинтересовало Следственный комитет, там идет доследственная проверка.

«ЩЕЛИ В ТРОЛЛЕЙБУСАХ ПРОДУВАЕТ!»

К сильным холодам оказался не готов и общественный транспорт. Новосибирцы жалуются, что коченеют, пока добираются на работу.

Холоднее всего в маршрутках, старых троллейбусах и трамваях, которые продувает из-за щелей в обшивке. Температура в салонах опускается до 0 градусов и ниже. В итоге людям приходится пересаживаться на такси: дороже, зато теплее.

Однако есть приятная новость на 30 ноября: международные автобусные рейсы в Казахстан с Новосибирского автовокзала снова вернулись. Со среды снова доступны поездки в Семей и Усть-Каменогорск.

ОТМЕНИЛИ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ

А вот кому на руку морозы, так это детям. У них можно сказать внеплановые каникулы на этой неделе. Сегодня снова почти тысяча детей в Новосибирской области не смогла попасть на занятия.

- Отменен подвоз 965 детей в 26 школ четырех районов области: Новосибирского, Искитимского, Тогучинского и Сузунского. Техника исправна, причиной стала низкая температура, которая достигала утром -34 градусов. Из-за поломки топливной системы автобуса не попали в школы 26 детей Краснояровской средней школы, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ТУАД.

ВЫХОДИТЕ НА ПРОГУЛКУ!

Этот совет кажется нелогичным, но врачи рекомендуют: если не хотите заразиться, заболеть, то выходите на улицу. Потому что если подхватите вирус, то скорее всего принесете его из теплого ТЦ или автобуса.

— С точки зрения эпидемиологии, морозы ниже -20 градусов благоприятно влияют на снижение заболеваемости, потому что вирусы становятся чувствительными и замедляют скорость распространения. Плюс в такие морозы на улице становится меньше людей. Но проблема в том, что в крупных населенных пунктах большую часть года поддерживается одна температура: дома, на работе, в торговых центрах, в общественном транспорте. Люди кучкуются там, отчего будет больше зараженных. Сейчас гораздо полезнее выходить на прогулку и заниматься активными видами спорта, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Поздняков, кандидат медицинских наук

МОРОЗЫ ПРОДЕРЖАТСЯ ЕЩЕ НЕДЕЛЮ

Холод под -30 градусов не собирается покидать Новосибирск. Днем температура не такая критическая для сибирских краев, всего -19…-21. Однако синоптики обещают, что такие цифры мы будем видеть еще как минимум неделю. И ночью, с утра температура снова будет опускаться ниже 30.

— В ближайшие три дня будет преимущественно без осадков, ясно или небольшая облачность. Ветер будет дуть с севера со скоростью до 7 метров в секунду. Пока центр Сибирского антициклона не смещается, оттепелей не ожидается до 5 декабря, — рассказали КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре.

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