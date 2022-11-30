РЖД: Безопасность - главная ценность!

В РЖД убеждены: прививать культуры безопасности на железной дороге необходимо с детства. Фото: Архив пресс-службы ЗСЖД

Железная дорога - не только путешествия и романтика. Это надежные транспортные артерии, пронизывающие всю страну. А еще - очень опасное место, где беспечность и невнимательность могут стоить человеку жизни.

ДОСТАВИТЬ ГРУЗЫ БЫСТРО И БЕЗ НАРУШЕНИЙ

Торговля России разворачивается с Запада в сторону Востока, логистика оперативно перестраивается под новые экономические связи. Из-за этого железнодорожный транспорт столкнулся с серьезным вызовом: объемы предъявляемого груза резко выросли и в разы превышают пропускную способность дорожной инфраструктуры в восточном направлении. В таком режиме важно максимально снизить возможные риски нарушения безопасности движения. Огромную роль в этом процессе играет правильная подготовка груза и подвижного состава к перевозке.

- Каждая допущенная отцепка, каждый отставленный от движения вагон в текущих условиях - недопустимая роскошь и не только дополнительные издержки для перевозчика и клиента, но и потенциальные потери для экономики страны в целом, - сказал на совещании по вопросам безопасности движения поездов заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Евгений Дербилов.

Руководство железной дороги регулярно встречается с руководителями предприятий, чтобы обсудить проблемы и пути решения по отправке любых, в том числе негабаритных и опасных грузов. К примеру, на станциях Новосибирского региона внедряют технологию цифрового приемосдатчика. Сервис «ЦПС» (сокращение от «цифровой приемосдатчик») упрощает и ускоряет работу осмотра вагонов и оформления необходимых документов. Кроме того, он исключает нахождение людей в опасных зонах, чем повышает безопасность работы сотрудников.

Работники ЗСЖД раздают раскраски и памятки по безопасному поведению на железной дороге. Фото: Архив пресс-службы ЗСЖД

ДВЕ ПРИЧИНЫ ПЕЧАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ

Важной задачей в ОАО «РЖД» считают профилактику травматизма. К сожалению, на Западно-Сибирской железной дороге количество трагедий не снижается. По данным на 25 ноября 2022 года, на железной дороге пострадали 127 человек, 85 из них погибли. В прошлом году смертей было на 4 меньше. В Новосибирском регионе статистика печальнее остальных: наша область лидирует в опасном списке. По словам Евгения Дербилова, основных причин две: беспечность людей и отсутствие продуманной инфраструктуры.

На Западно-Сибирской магистрали проанализировали застройку жилых комплексов, бизнес-центров, торгово-развлекательных и других крупных объектов рядом с железной дорогой. Губернаторам направили обращения начальника железной дороги о необходимости обеспечить условия по безопасному переходу людей через железнодорожные пути.

Графика: Евгений ПРОКИНОВ

Ведь люди, как ручейки, пытаются найти более легкие и простые пути. Не обращая внимания на запреты, переходят железную дорогу в неположенных местах. Зачастую не смотрят по сторонам и даже не снимают наушники и капюшон. Результат бывает страшным.

- Поезд или электричка тормозят не так, как тормозит автомобиль. Людям сложно осознать, что это совершенно разные механизмы. Машинист просто не в силах остановить поезд, когда в 100 метрах перед ним кто-то перебегает железнодорожные пути. Средний вес поезда - около 4 тысяч тонн, движется он со скоростью 80 километров в час, и остановить его за секунды невозможно. Это как 81 танк Т-14 соединить в одну линию жесткой сцепкой и надеяться, что эта колонна успеет затормозить вовремя. Но это просто невозможно, - объясняет Евгений Дербилов.

СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ

Для того чтобы люди осознавали опасность железной дороги, в ОАО «РЖД» регулярно проводят профилактические акции. Юных блогеров и активистов из школьных СМИ возили на мотрисе: показывали, как машинист применяет экстренное торможение поезда, чтобы дети прочувствовали инертность большой махины и своими глазами увидели, сколько тропок протоптано в неположенных местах, а затем рассказали своим одноклассникам, как снова и снова люди проделывают дыры в ограждениях, чтобы перейти с одной стороны пути на другую чуть быстрее, безответственно рискуя своими жизнями.

Малышам раздают раскраски, для них проводят обучающие занятия, школьникам помогают составить маршрут от школы до дома так, чтобы они переходили пути только в оборудованных для этого местах. В вагонах электричек, зонах повышенной опасности раздают и расклеивают памятки. Для детей организуют экскурсии в депо, где на учебных тренажерах показывают, как сложно управлять поездом, какой длинный у него тормозной путь. Детские экскурсии проводят и на железнодорожных вокзалах, станциях, рассказывают правила безопасного поведения.

Но какой бы качественной, постоянной и глубокой ни была профилактическая работа железнодорожников, ответственность за безопасность человека и его детей лежит на нем самом. Не воспринимайте памятки, предупреждающие знаки и страшные истории из сводок как что-то, вас не касающееся. Берегите себя. Учите своих детей быть осторожными. Помните, что жизнь у всех - одна, не стоит безрассудно ей рисковать.