Ее сердце раздувалось, как шарик: школьница-гимнастка впала в кому из-за неизвестного вируса

Сибирячка Маша Найдина чудом пережила редкий случай вирусного сепсиса всех органов. Фото: Предоставлено Еленой Душкиной

Эта история случилась 4 года назад. Марии Найдиной тогда было 11 лет, она переболела какой-то вирусной инфекцией, которая проявилась вялостью. Но итогом стало редкое воспаление мозга. Сначала ребенку не могли поставить диагноз. Никто не понимал, почему вдруг сердце и внутренние органы маленькой пациентки начали отказывать. Кома, клиническая смерть - вот что пережила Маша всего за несколько дней. Девочку подключили к аппарату «искусственное сердце» и выиграли время. Пока врачи гадали, в чем причина ухудшения, Маша внезапно пошла на поправку. Уже потом стало ясно: у ребенка синдром, который до того был обнаружен всего у 170 человек в мире. Как живет Мария сегодня - в материале КП-Новосибирск.

Маша с детства почти не болела и занималась воздушной гимнастикой. Фото: Предоставлено Еленой Душкиной

«В ГЛАЗАХ ВРАЧА - БЕЗЫСХОДНОСТЬ»

Вернемся в декабрь 2018 года. 11-летняя Маша Найдина, активная девочка, воспитанница цирковой студии, почувствовала недомогание, ей трудно было собраться в школу.

- Утром 27 декабря мы проснулись, Маша была вяленькая. Но температуры не было, ничего не болело. Через два дня снова встала никакая, и мы обратились в поликлинику к терапевту, от него на своем авто поспешили в Городскую детскую больницу № 1. Врачи сделали кардиограмму, определили высокую частоту сердечных сокращений и срочно направили нас в реанимацию, в соседнее здание. Дочка еще держалась на ногах, дошла туда сама, - рассказала мама девочки Елена Душкина.

Девочка почувстововала недомогание и через 2 дня оказалась в реанимации. Фото: Предоставлено Еленой Душкиной

Врачи детской больницы не могли поставить диагноз, состояние пациентки ухудшалось на глазах. Кардиологи говорили, что сердце 11-летней девочки по непонятной причине раздувается, как шарик. Вскоре у Маши начали отказывать внутренние органы. Утром 30 декабря девочка уже была на пороге клинической комы, к вечеру ее подключили к аппарату ИВЛ и искусственной почке. Елена дежурила в приемном покое до часу ночи, требовала обратиться в клинику имени Мешалкина, и местные врачи отправили туда документы. Заведующий отделением детской реанимации и интенсивной терапии клиники Мешалкина Олег Струнин узнал о ситуации и под Новый год, 31 декабря, кинулся спасать ребенка.

- Утром я пришел в реанимацию, увидел Машу - рука у девочки была холодная. Я поговорил с врачом, в его глазах читалась безысходность: совершенно здоровый ребенок - и вдруг через несколько часов уже подключен к аппарату ИВЛ, - вспоминает анестезиолог Олег Струнин.

Врачи детской больницы делали все, что могли, но возможности продлить жизнь ребенка, чтобы понять, что лечить и как спасать, у них тогда не было. Выиграть время можно было с помощью аппарата «искусственное сердце», такой был только в клинике имени Мешалкина. Олег Струнин предложил перевести ребенка туда и принял активное участие в процессе.

Девочку подключили к аппарату искусственного сердца. Фото: Предоставлено Еленой Душкиной

СЕПТИЧЕСКИЙ ШОК

Врач пошел на огромный риск, ведь девочка была нетранспортабельна, на дорогу у скорой было всего 40 минут. 31 декабря 2018 года в 15.00 врачи вынесли Машу, завернутую в десятки пледов, и экстренно перевезли в клинику имени Мешалкина, где подключили к аппарату искусственного сердца ЭКМО уже через час. Девочка продолжала дышать с помощью аппарата ИВЛ и была подключена к искусственной почке. За полчаса до Нового года случилось маленькое чудо: Мария стала выходить из состояния медикаментозной комы. Предстояло выяснить, в чем причина резкого ухудшения. По основной версии врачей, причиной стали осложнения после перенесенной вирусной инфекции, какой именно - установить не удалось.

- Это уникальная ситуация: у ребенка отказали все основные органы - они были замещены системами жизнеобеспечения. По сути у пациентки был вирусный сепсис. Это не медицинский термин, но он описывает яркую вирусную интоксикацию, - сообщила Анна Терехова, врач-невролог клиники имени Мешалкина в 2018 - 2019 годах. - Любая вирусная инфекция может перейти в такое тяжелое состояние: нельзя их недооценивать.

Едва очнувшись, юная артистка впала в кому на несколько дней. Фото: Предоставлено Еленой Душкиной

Получается, что организм девочки был поражен вирусной инфекцией, у Маши был тяжелейший септический шок, но вопреки первым прогнозам девочка осталась жива.

- Меня очень поддержала сестра. Мы каждый день ездили в больницу, беседовали с врачом. А 18 января произошло чудо - дочка вышла из комы, я впервые увидела ее в сознании. Но буквально через несколько часов новый шок: на глазах врачей Маша впала в кому, - добавляет Елена Душкина.

Воспитанники цирковой студии «Веселая арена» и тренер поддержали девочку. Фото: Предоставлено Еленой Душкиной

«НА ГРАНИ ФАНТАСТИКИ»

После таких резких перемен даже опытные врачи чуть не опустили руки. Мама Маши выходила на улицу и кричала в небо. Девочке сделали МРТ, исследование показало огромное количество очагов воспаления в затылочной части мозга. Шанс выйти из комы был всего 20%, но через два дня девочка сама пришла в себя. А на следующий день открыла глаза.

- Предположительно, на фоне вирусной инфекции у ребенка развился синдром обратимой задней лейкоэнцефалопатии. Он характеризуется быстрым началом, головной болью, повышением артериального давления, корковой слепотой. Это как реакция мозга на повышение артериального давления, однако проходит без тяжелых последствий. В мировой медицинской практике зафиксировано всего 170 случаев этого синдрома, - объяснила врач-невролог Анна Терехова.

Девочка быстро восстановилась и стала побеждать в международных соревнованиях. Фото: Предоставлено Еленой Душкиной

Уникальный случай разделил жизнь Маши и ее мамы Елены на до и после. Маша провела в больнице 45 дней, затем попала на реабилитацию в Новосибирскую областную больницу. Через год вернулась в цирковую студию, однако полноценно снова занялась спортом только в 2022 году, завоевав два серебра на фестивалях воздушной гимнастики. Девочка стала курсантом и несла вахту памяти на Посту № 1, параллельно побеждая в международных конкурсах.

История болезни Маши поразила одноклассников, а также подростков из других городов и ближнего зарубежья. Когда нужна была кровь, десятки горожан помогли и сдали свою. Преподаватели КДЦ имени К. С. Станиславского записались в доноры, поддерживали дети и тренер Елена Саютина из цирковой студии «Веселая арена». Спустя 4 года Маша говорит, что в ее жизни все хорошо, со здоровьем нет никаких проблем. Девятикласснице интересна медицина, она мечтает спасать жизни людей.

Маша дежурила на Монументе Славы, а теперь мечтает выучиться на врача. Фото: Предоставлено Еленой Душкиной

- Планирую после окончания школы поступить в университет или колледж на кардиохирурга. Хочу поблагодарить всех врачей, которые поверили, что я не умру, и помогали спасти мою жизнь. Низкий поклон докторам, - поблагодарила Маша Найдина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber