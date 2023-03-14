«Хотелось оставить на память»: в Новосибирске молодожены и гости сделали 7 парных тату в день свадьбы

Желание набить тату возникло спонтанно. Фото: "Неостудия тату|ЕБШ Новосибирск"

В тату-студии «ЕБШ» в Новосибирске рассказали о необычных клиентах и выложили фото. На них невесте в белом платье набивает татуировку. Оказалось, молодожены решили сделать тату на память, а акции подключились их гости.

Решение было спонтанным. Жених и невеста уже завершали фотосессию во дворике на Коммунистической, никто не думал, что уже через пару часов на их телах будут красоваться небольшие татуировки.

— Мы собирались уезжать уже, и брат предложил найти по близости тату-салон, чтобы оставить память об этом дне. Мы увидели «ЕБШ», — рассказала КП-Новосибирск невеста.

Мастера набили 7 пазлов с сердечками. Фото: "Неостудия тату|ЕБШ Новосибирск"

Тату набили не только молодожены, но и некоторые гости: брат невесты с женой, близкие друзья и подруга невесты. Всего в тот день мастера студии сделали 7 небольших тату в виде пазлов с сердечком. Такой эскиз был выбран неслучайно. По словам невесты, он символизировал, что все они единое целое.

По воспоминаниям владельца студии Кирилла Василюка, в тот день до прихода молодоженов студия спокойно работала и у каждого мастера был свой клиент.

— Мы просто работали, и тут к нам поднимается девушка в свадебном платье, а с ней еще толпа. И они говорят, что им сейчас нужны 7 маленьких тату, — пояснил Кирилл КП-Новосибирск.

С тех пор, как молодожены набили тату прошло около года. Фото: "Неостудия тату|ЕБШ Новосибирск"

Время на тату было ограничено. Уже через два часа свадебная процессия должна была быть на банкете. Однако мастера успели. Так, молодожены, их родственник и друзья получили памятное тату, а студия необычную историю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер