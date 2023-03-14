«Ребенок молча ушел под воду, такого не было ни разу»: физрука судят за смерть школьницы в бассейне

Учитель вину признал частично. Фото: Мария НОВИКОВА

До трех лет лишения свободы грозит учителю физкультуры, на уроке которого в школьном бассейне утонула второклассница. Трагедия случилась в ноябре прошлого года в Дзержинском районе Новосибирска. Сегодня обвиняемый предстал перед судом.

Сергей Верлан - опытный педагог с безупречной репутацией. Общий стаж - почти четверть века. В 197 школе учитель работает с 2004 года. После трагического инцидента бассейн закрыли, но увольнять физрука не стали.

- Ребенок молча ушел под воду, такого не было ни разу. То ли у нее случился спазм сосудов, то ли шоковое состояние. Что случилось конкретно, не знаю, не могу сказать, врачи сказали, все нормально, - пояснил учитель корреспонденту КП-Новосибирск.

По словам педагога, девочка не умела плавать и даже боялась воды. 15 ноября 2022 у второклассников было первое ознакомительное занятие - бассейн только открылся после длительного и дорогостоящего ремонта. На уроке, кроме преподавателя, присутствовали двое родителей учеников. Одна из мам даже снимала плескавшихся детей на телефон. Но никто из взрослых не заметил, как 8-летняя девочка оказалась на дне.

ЧП произошло на уроке физкультуры. Фото: СУ СК РФ по НСО

Когда ребёнка вытащили из воды, было уже поздно, на следующий день она умерла в больнице от отека мозга, развившегося из-за асфиксии. В ее смерти обвинили Сергея Верлана.

- Указанные обстоятельства явились следствием ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей учителя по физической культуры в школьном бассейне, который превысил предельно допустимую загрузку бассейна, ненадлежащим образом контролировал безопасность обучающихся и своевременно не оказал помощь, проявив тем самым преступную небрежность, - рассказали КП-Новосибирск в Прокуратуре Новосибирской области.

Учитель физкультуры и медсестра бассейна пытались оказать пострадавшей первую помощь, делали искусственное дыхание, мониторили жизненные показатели, по телефону консультировались с врачами. Но все усилия оказались напрасными.

- Пульс был нитевидный, но она была без сознания. В наших условиях, а у нас никаких подручных средств в школе нету таких, да их и нигде нету, все, что могли сделать, мы сделали. Долго скорая ехала, минут 25, такое чувство, что она вечность ехала, - посетовала медсестра бассейна школы №197 Любовь Костюченко в разговоре с журналистом КП-Новосибирск.

Медсестру, а также педагогов и директора школы в Дзержинском районном суде сегодня допрашивали в качестве свидетелей. Поскольку дело касается гибели несовершеннолетней, рассматривают его в закрытом режиме.

- Мог ли, на ваш взгляд, учитель предотвратить трагедию? – поинтересовалась корреспондент КП-Новосибирск у директора образовательного учреждения.

- Наверное мог, но, к сожалению, сложились так обстоятельства, что случилась такая беда - и для семьи, и для школы. Как человека, я Сергея Михайловича могу оценить только с положительной, хорошей стороны. Как учителя - теперь решение примет суд, - резюмировала Татьяна Смердова.

Учитель вину признал частично. За причинение смерти по неосторожности ему грозят принудительные работы и даже реальный срок. Кроме того, по решению суда, Верлану могут запретить работать в школе.

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