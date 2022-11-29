Одевайтесь теплее! Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Новосибирск сковал холод, синоптики рассказали, откуда он к нам пришел.

- Причина морозов - блокировка поступления воздушных масс из Казахстана и европейской части России. Воздушный поток сформировался так, что в регион поступают только северные воздушные массы - к примеру, из Якутии, - объяснила Анна Лапчик, начальник Западно-Сибирского гидрометцентра. - Последний раз подобное явление в конце ноября мы наблюдали в 2006 и 2014 годах.

Любопытно, что, судя по последним волнам холодам, приходят они в Новосибирск раз в 8 лет. Но синоптики пока не выясняли, действительно ли сформировался такой холодный цикл и с чем он связан.

«ДАЖЕ ОБОГРЕВАТЕЛЬ НЕ СПАСАЕТ»

Не обошлось в морозы и без ЧП. Досталось жителям улицы Промышленной: там прорвало теплотрассу, коммунальщикам пришлось отключить подачу отопления в 94 домах, где проживают 14 тысяч человек.

Но это не все коммунальные проблемы. В соцсетях сибиряки то и дело жалуются, что их квартиры превратились в холодильники.

- В Ленинском районе около остановки «Телецентр» в домах очень холодно. В пятиэтажках на улицах Римского-Корсакова и Титова в квартирах максимум 18 градусов, - пожаловалась читательница КП-Новосибирск Елена. - Даже обогреватель не спасает, ходим в теплых вещах.

Также на холод жалуются студенты НГУ, которые живут в общежитиях при университете.

Появилась и транспортная проблема: на Новосибирском автовокзале стали менять расписание.

- Из-за морозов 29 ноября не отправились международные автобусы в казахстанские города Семей и Усть-Каменогорск, - сообщили КП-Новосибирск на автовокзале.

А МОРЖАМ НРАВИТСЯ!

А вот кто холодов не боится, так это моржи. Они уже открыли сезон - ныряли в прорубь в Обском водохранилище у базы «Маяк». В их числе - 81-летняя Любовь Борисовна Зозуленко, она увлекается моржеванием 12 лет.

- Водохранилище покрылось льдом, пришлось прорубать прорубь самим. Для нас погода в самый раз! - говорит Любовь Зозуленко.

81-летняя морж Любовь Зозуленко открыла сезон. Фото: предоставлено Любовью Зозуленко.

Радуются и животные в Новосибирском зоопарке: их рацион стал сытнее - из-за холодов порции увеличивают примерно на 20%.

- Если у животных присутствовали в питании сочные корма, мы их заменили, чтобы они не замерзали. Мясо иногда делим на два кормления, чтобы зверь успевал съесть, пока оно не замерзло, - уточнили в зоопарке. Кстати, с холодами некоторые звери ушли на боковую: в зимнюю спячку впали бурые медведи, барсуки и еноты.

Прогноз синоптиков бодрит. Мерзнуть новосибирцы будут до понедельника, 5 декабря.

- Потом к нам придет воздух из Атлантики, погода станет немного мягче, ожидаются снегопады. Но оттепелей не будет, - добавила Анна Лапчик.

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