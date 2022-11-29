«Хватит на меня смотреть!»: парень устроил резню у кафе после замечания школьницы

Суд отправил Солиджонв в колонию на 3 года. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске подросток, который напал с ножом-бабочкой на случайную прохожую и школьников выслушал обвинительный приговор. Судили его сразу по двум статьям уголовного кодекса - хулиганство с применением насилия и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

18 лет Солиджону Хабибуллоеву исполнилось всего месяц назад. На момент совершения преступления он был несовершеннолетним, поэтому заседания проходили за закрытыми для СМИ дверями. Но на оглашение приговора журналистов пустили.

Первой жертвой нападения вооруженного складным ножом и газовым баллончиком парня стала юная девушка. 8 ноября 2021 года по улице Костычева она шла к маме на работу в парикмахерскую. Солиджон уверял: проходя мимо нее, он споткнулся. А она, якобы, засмеялась и оскорбила.

- Он внезапно стал наносить ей удары руками и ногами. После чего стал угрожать ей имеющимся при себе ножом, - пояснил журналисту КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов.

В тот же день Солиджон отправился в кафе быстрого питания на площади Маркса и стал пристально наблюдать за группой тусовавшихся там подростков. Школьникам от этого стало не по себе, к тому же одна из девочек узнала в незнакомце странного парня, который преследовал ее в парке.

- Одна из девушек из компании подростков показала обвиняемому на экране телефона сообщение, содержащее просьбу не смотреть в их сторону. Через некоторое время обвиняемый дождался девушку и шедшего с ней парня, умышленно толкнул плечом молодого человека, провоцируя на конфликт, после этого достал из кармана складной нож, тем самым демонстрируя угрозу возможности его применения, - рассказали КП-Новосибирск в региональном управлении СКР.

От слов Солиджон перешел к делу, сначала ударил обидчицу, которая в заметках на телефоне написала «Хватит на меня смотреть».

А затем достал из кармана нож и дважды - в шею и поясницу - вонзил его вступившемуся за школьницу парню. Раненый перенес несколько операций. Но, получив от родителей обвиняемого извинения и миллион двести тысяч рублей, потерпевшая сторона отказалась от всех претензий.

Вину Хабибуллоев признал частично - оспаривал наличие в его действиях хулиганских мотивов. Но суд решил, что в обоих случаях инициатором конфликта был именно он:

- Путем частичного сложения назначенных наказаний по совокупности преступлений окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок три года, - огласил свое решение судья.

Отбывать наказание хулиган будет в колонии общего режима. Впрочем, с учетом того, что уже год он провел в следственном изоляторе, Хабибуллоев может в скором времени рассчитывать на УДО.

Пока осужденный расписывался в документах, журналисты попытались выяснить, почему он напал на школьников.

- Без комментариев, - отрезал отец осужденного.

Стоит добавить, что у осужденного частичный паралич лицевого нерва. Возможно, из-за недуга у парня развился комплекс и ему могло казаться, что над ним все смеются. Но разве это повод браться за нож?

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