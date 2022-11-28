В Новосибирске прошел первый областной патриотический форум #Патриот54

Гости и эксперты надеются, что подобный форум станет традиционным. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Центр патриотического воспитания Новосибирской области организовал областной форум #Патриот54 под лозунгом «В единстве - сила!». 23 и 24 ноября в Сибирском институте управления - филиале РАНХиГС обсуждали актуальные вопросы развития патриотизма на фоне напряженной мировой повестки, изучали тонкости организации работы патриотических объединений и сообществ.

Эксперты делились опытом в пяти секциях: рассказывали о поисковом движении и его воспитательном потенциале. Изучали возможности информационно-медийной работы. Объясняли, как подавать историко-краеведческую информацию доходчиво и интересно, презентовали успешные проекты, объясняли роль ветеранских организаций в гражданско-патриотическом воспитании. Форум прошел в гибридном формате: лично и онлайн в нем поучаствовали более 1000 человек.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области министр региональной политики Андрей Клюзов (слева). Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР

На открытии форума заместитель председателя правительства Новосибирской области министр региональной политики Андрей Клюзов поприветствовал почетных гостей: родителей героев и участников боевых действий. В преддверии Дня матери он поблагодарил мам военнослужащих и вручил им цветы. За весомый вклад в патриотическое воспитание жителей регионов наградили партнеров Центра патриотического воспитания. Они получили из рук Андрея Клюзова памятные знаки и благодарственные письма от министерства региональной политики.

Работа пленарного заседания форума началась выступлением депутата Госдумы, ответственного секретаря Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елены Цунаевой. Она подняла тему нацизма и обратилась к педагогам, руководителям.

- В Новосибирской области развивается проект «Без срока давности». Очень хочется, чтобы вы сами погрузились в его суть и содержание. Не просто привели детей на выставку познакомиться, а пропустили смысл этого проекта через себя, потому что он как раз про сущность нацизма. Какими бы высокими идеями ни прикрывались нацисты, нацизм всегда приводит к геноциду, - уверена Елена Цунаева.

Герой Российской Федерации Игорь Станкевич: «Данный форум является моделью обмена мнениями». Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

Герой РФ, председатель Самарской областной организации «Герои Отечества» Игорь Станкевич поделился опытом организации патриотического воспитания в Самарской области, как открывал школьные музеи, привлекал к созданию книги о героях местных жителей.

А заведующий кафедрой педагогики и психологии Смоленского государственного университета доктор педагогических наук, профессор Николай Сенченков рассказал собравшимся о необходимости воспринимать воспитание школьников и студентов не как обязанность или услугу, а как свой долг, миссию.

- Данный форум является моделью обмена мнениями лиц, которые занимаются патриотическим воспитанием: преподаватели, организаторы внешкольной работы, сотрудники патриотических клубов и ветеранских организаций, простые жители города и области, которые понимают необходимость защиты своего Отечества с точки зрения патриотизма. Сегодня состоялся открытый разговор, который позволил поделиться своим личным мнением, передать опыт своей работы. Очень важно, что форум позволяет пригласить специалистов, которые говорят о патриотизме с точки зрения науки, законодательства. Если человек видит проблему, он должен иметь возможность о ней сказать. И Новосибирская область такую возможность предоставила, - прокомментировал работу форума Герой Российской Федерации Игорь Станкевич.

Выставочные стенды форума в фойе. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

«У КАЖДОГО ИЗ НАС СВОЕ ПОНИМАНИЕ ПАТРИОТИЗМА»

Для школьников и воспитанников патриотических клубов тоже подготовили насыщенную программу: кто-то побывал на основной площадке форума, а кто-то посетил показ кинофильма «Снежные призраки» о 29-й отдельной Новосибирской лыжной бригаде и экскурсию по Историческому парку «Россия - моя история».

- Замечательное мероприятие, было приятно познакомиться с такими интересными людьми, услышать об их богатом жизненном опыте. Для детей это тоже познавательное, поучительное мероприятие. Было сказано много такого, что поможет им в будущем раскрыть до конца свое чувство патриотизма и передать его уже своим детям. Примеры живых людей, героев глубоко проникают в душу, - поделилась сопровождающая группу юнармейцев заместитель директора по воспитательной работе Тартасской школы Венгеровского района Анна Вишталюк.

Участники форума могли посетить одну из пяти секций, наиболее близкую и интересную. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

- У каждого из нас свое понимание патриотизма. Для меня патриотизм - это чувство сопричастности к истории и судьбе своей страны. Исходя из этого мы выстраиваем воспитательную и обучающую программу с нашими ребятами: чтобы они сопереживали. Какая бы ситуация в стране ни была, они изучают историю, геополитику, разбираются, почему это произошло, что являлось причиной, какие уроки дает нам предыдущий опыт страны. Такие форумы, живое общение школьников, студентов, ветеранов - это очень важно. Чтобы все поколения собирались вместе, видели глаза друг друга и делились опытом. А дети сами сделают свои выводы. Надеюсь, им поможет то, что мы в них вкладываем, и следующие 100 лет пройдут в России без войн, - добавила директор военно-патриотического центра «Вымпел» из Москвы Татьяна Чуфистова.

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patriot.nso.ru / vk.com/patriotnsoo