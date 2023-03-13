Погода будет чудить: синоптики дали неожиданный прогноз на лето в Новосибирске 2023

Лето обещает быть жарким. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До лета еще почти три месяца, но синоптики уже озадачили. Какой же прогноз на лето в Новосибирске - 2023 - в нашем материале.

«Яндекс.Погода» обещает прохладные первые дни июня, с температурой +18, +19 и дождями. Весь остальной месяц температура будет стабильной, около +20… +24, с солнцем и редкими дождями.

Более дождливым окажется июль, и больше всего осадков выпадет в первые и последние 10 дней месяца. Но жара при этом не спадет, а станет еще сильнее, около +22… +27.

Несколько прохладнее ожидается август: почти до начала сентября небо будет безоблачным. «Яндекс.Погода» обещает комфортную температуру от +21 до +23 ежедневно. Ближе к концу месяца похолодает до +17… +20, будет ветер и небольшой дождь.

Согласно сервису «Ну и погода», начало лета будет более нестабильным. В начале месяца жара под +27 сменится прохладой до +11. На второй неделе вновь резко потеплеет, температура в среднем будет около +23… +28, в некоторые дни - выше +30. Конец месяца ожидается более дождливым и прохладным, с температурой +19… +23.

Первую половину июля «Ну и погода» обещает очень жаркой и солнечной. Самое время запастись солнцезащитным кремом, ведь температура повысится до +30, а в некоторые дни до +35. Но начиная с 22-го числа жара сменится дождями и прохладой до +17… +19.

Август же, наоборот, сначала будет баловать дождями, хотя в первой половине месяца будет еще довольно жарко, около +23… +28. В середине месяца будет небольшое похолодание до +18, а последняя декада ожидается преимущественно солнечной, с жарой под +26… +28.

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