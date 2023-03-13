Неизвестная юность Ирины Алферовой: подглядывала за старшеклассниками и ходила на дискотеку в чужих туфлях

Ирина Алферова прекрасна в любом возрасте. Фото: Владимир ДАВЫДОВ/«Дартаньян и Три Мушкетера»/ скриншот из фильма Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Про нее сложно сказать: годы берут свое. Красивая, женственная, настоящая. 13 марта Ирина Алферова празднует очередной день рождения. Ей исполняется 72 года. За это время взгляд васильковых глаз покорил тысячи мужских сердец.

В честь ее дня рождения КП-Новосибирск вспоминает юность Ирины в родном городе. Здесь у нее тоже были поклонники.

«МОЛЧА НАБЛЮДАЛА»

Ирина Алферова выросла в семье, не связанной с творчеством. Ее мама и папа - юристы-адвокаты. По их стопам пошла и старшая сестра Ирины - Татьяна. А будущая актриса уже в школе поняла, что ей милее сцена и творчество. В архиве школы № 170 в Кировском районе сохранились старые фотоснимки девушки и школьный аттестат. Она не была круглой отличницей - одна тройка по иностранному языку - видимо, уже тогда расставила приоритеты.

В Новосибирске имя Ирины прочно связано именно со школой № 170. Но мало кто знает, что ранее она училась еще и в школе № 29. Именно там КП-Новосибирск нашла близкого знакомого Ирины. Он рассказал, как девушка тянулась к творчеству.

- Я учился с Ириной и в 29-й, и в 170-й школе. Только на два класса постарше. Пока мы были маленькие, я не обращал на нее внимания. Позже в архивных списках школы № 29 увидел ее данные и сопоставил, кем стала та девочка. В школе Ира пела в хоре вместе с сестрой, - рассказал КП-Новосибирск Владимир Тарновский, мужчина, учившийся с Ириной Алферовой в одной школе. - У нее преподавал поэт Алексей Грызов, но его больше знают под псевдонимом Ачаир.

Ирина не была отличницей. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Владимир вспоминает, что Ирина внешне ничем не отличалась от других девочек:

- Неброская, тихая. Одета была как все. Но при этом старалась участвовать в концертах, каких-то постановках.

В 170-й школе был драмкружок, и Владимир Тарновский в нем занимался. Он тогда учился в 10-м классе, а Ирина - в 8-м. Девушка часто приходила на репетиции старшеклассников, подглядывала за ними - уже тогда ее тянуло к сцене.

- Видимо, еще маленькая была, поэтому просто молча сидела в зрительном зале и наблюдала. Просто интересовалась искусством, нравилось ей наблюдать, - рассужджает Владимир.

Ирина приезжала в школу и проводила встречи с ребятами. Фото: Архив школы № 170

Сам Владимир с Ириной после ее выпуска не виделся, хотя Алферова приезжала в Новосибирск в родную школу после выхода фильма «Три мушкетера», в котором актриса сыграла Констанцию. Та встреча была единственной и последней: больше Алферова школу не навещала да и с одноклассниками связь не поддерживает.

ДАРИЛ ЦВЕТЫ И ИСКАЛ ТУФЛИ

Несмотря на свою «тихость» и «обычность», у Ирины уже в школе появились первые поклонники. Один из них - Владимир Олиферович. Он учился на класс старше будущей актрисы. Парень был по уши влюблен в девушку, но она не отвечала ему взаимностью.

Владимир до сих пор вспоминает, как решил подарить возлюбленной цветы. Ира тогда жила в пятиэтажке на улице Ватутина.

Дом на улице Ватутина, в котором жила Ирина. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

- По утрам я обычно совершал пробежки мимо ее дома. И вот у меня появилась идея подарить Ире цветы. Но я был скромным парнем и не решался вручить букет прямо в руки. Тогда я забрался по пожарной лестнице к ее балкону и оставил там ромашки. Она в школе потом подругам рассказывала, что ей было приятно. А я был счастлив, - делился воспоминаниями с КП-Новосибирск Владимир.

Особенно мужчине запомнилось, как он пригласил Ирину на танцы. Но свидание было под угрозой срыва: у школьницы не было нужных туфелек, не в чем идти. Наш Ромео не отчаялся и через знакомых нашел нужную обувь. Но надо было, чтобы девушка ее надела.

Владимир учился на класс старше Ирины. Фото: Личный архив

- Чтобы ей не было неловко, мы придумали легенду, что эти туфли из реквизита музыкального ансамбля - вроде как ничьи. Она с благодарностью приняла эти красивые лодочки и была самой сногсшибательной на той дискотеке, - добавляет Владимир.

НЕ ПЕРВАЯ, А ЧЕТВЕРТАЯ

Еще одна история из новосибирской жизни Ирины Алферовой - участие в конкурсе красоты. В 1968 году его организовали в клубе молодых ученых «Под интегралом». Судя по воспоминаниям современников, Ирина достойно справилась со всеми испытаниями.

- В конкурсе стихийно приняли участие около 30 красавиц. Мисс Интеграл-68 стала десятиклассница школы № 166 Академгородка Наталья Лещева, а Ирина Алферова получила от журналистов титул «Мисс Пресса», впоследствии она стала известной кинозвездой. В большинстве же публикаций Алферову ошибочно называют мисс Интеграл, - написал в своих мемуарах Герман Безносов, один из организаторов мероприятия.

За такую «ошибку» никто на Ирину не в обиде. Однако сама актриса, скорее всего, даже не вспоминает о первых шагах к успеху.

А ЧТО СЕЙЧАС?

Ирина Алферова редко появляется на публике и почти не дает интервью. Как ранее сообщала «Комсомольская правда», в 2021 году Ирина Ивановна переболела коронавирусом, но быстро пришла в себя и смогла вернуться к работе. Актриса служит в театре «Школа современной пьесы», и с Новосибирском ее не связывает ничего, кроме воспоминаний еще живых ее знакомых.

КП-Новосибирск попыталась взять интервью у Ирины Ивановны, но она осталась верной привычке вести тихую жизнь и отказала.

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