Голова была отдельно, на ней - длинные волосы: что известно о теле, найденном в канализации на Невельского в Новосибирске

Очевидцы рассказали о трупе, найденном в канализации на Невельского в Новосибирске. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске 11 марта на улице Невельского нашли труп. Достали его из канализации. По словам очевидцев, вытаскивали по частям. Горожане рассказали КП-Новосибирск, что им известно о случившемся.

– Я чисто случайно стал свидетелем происходящего. Возвращался домой, заметил спасателей, полицейских у канализации. В колодец спустился один из спасателей. Я сразу подумал, что будут оттуда вытаскивать кого-то. После увидел, как труп по частям доставали из канализации. Голова была отдельно. То есть труп был расчленен. И, как мне удалось увидеть, его вытащили из канализации в черном мешке. Предполагаю, что это убийство. Думаю, что кто-то расправился с человеком и выбросил тело в коллектор, – рассказал КП-Новосибирск очевидец ЧП на условиях анонимности. – Как я понял, это была женщина. На голове, которую достали из коллектора, заметил длинные волосы.

Нашли труп в канализации у дороги. Рядом гаражи. Место не безлюдное. Известно, что труп увезли на экспертизу.

– Личность не установлена. Скорее всего, смерть носит не криминальный характер. В черный мешок тело положили криминалисты, чтобы увезти на экспертизу, – сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

По данным еще одного источника КП-Новосибирск, предположительно, труп принадлежит женщине. Судмедэкспертиза более точно установит половую принадлежность, а также причину смерти.

В Следственном комитете проводят проверку. Следователи осмотрели место ЧП.

– Назначены и проводятся судебные экспертизы с целью установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.

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