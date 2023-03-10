Дарите женщинам праздник весь год!

Сергей Бондаренко вручил сибирячкам тюльпаны. Фото: Виктория ПЕРЯЗЕВА

8 Марта на округе депутата Совета депутатов города Новосибирска Сергея Бондаренко (депутатское объединение «Единая Россия») празднуют с размахом. Сибирячки получили цветы, внимание, поздравления и комплименты, а также для них подготовили творческие номера.

Формат дружеской встречи, где соседи по площадке не только общаются между собой, но и дружат домами, где депутаты и глава района, а также представители ТОС, общественных и ветеранских организаций стали добрыми приятелями и отмечают все праздники вместе, на округе стал давно привычным.

ПРАЗДНИКИ ВМЕСТЕ

Александра Ивановна Горбенко уже третий год живет в доме № 53 по улице Крылова. Она рассказала, что переехала с мужем из Иркутской области, они - активисты, но такого внимания, как на округе депутата Сергея Бондаренко, она не видела нигде. Рассказывая, Александра Ивановна то и дело прерывалась поприветствовать своих подруг. Действительно, места в такой семье хватает всем, вот и Александра Горбенко быстро в нее влилась и радуется каждому празднику:

- 2,5 года живем здесь, постоянно отмечаем какие-нибудь праздники: и День соседей, и День матери, и для пенсионеров. Сегодня праздник посвящен Международному женскому дню. Я стабильно прихожу не одна - уже со всеми сдружилась, нашла приятельниц, но и муж тоже активист - играет на баяне, участвуем во всех мероприятиях. Мне нравится, как на нашем округе заботятся о людях, сколько внимания всем уделяют.

С женским праздником поздравила всех председатель совета ветеранов Центрального района Любовь Власовна Голышева. Она отметила, что приятно, когда женщин поздравляют мужчины. Так совпало, что праздник приходится на весну, когда все расцветает, греет солнце, теплеет. Она пожелала всем женщинам, чтобы на душе было тепло и уютно, чтобы возраст никогда не влиял на настроение, а также поблагодарила за совместный труд, заботу о сыновьях, которые сейчас выполняют священный долг.

«БЛАГОДАРЯ ЖЕНЩИНАМ СТАНОВИМСЯ ЛУЧШЕ!»

Глава Центрального округа Сергей Канунников поздравил сибирячек с 8 Марта с юмором:

- Думаю, вот у депутата Сергея Бондаренко на округе около 28 тысяч жителей. По статистике, ему надо поздравить 15 тысяч женщин. А у меня - около 300 тысяч, так что мне нужно поздравить 160 тысяч женщин.

Сергей Канунников отметил работу жительниц округа: много хорошего делают организации ТОС, совет ветеранов да и простые женщины, которые в наше непростое время своими руками вяжут, готовят посылки на фронт мужьям, братьям, сыновьям, оказывают гуманитарную помощь. И пожелал, чтобы праздник у прекрасной половины человечества был не только 8 Марта, но и весь год.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Бондаренко преподнес всем женщинам цветы. С улыбкой и хорошим настроением он пожелал женщинам любви и ярких впечатлений:

- Женщина - это берегиня, врач, учитель, наставник, сестра, мама. Я хочу, чтобы в вашей душе жила любовь и жизнь ваша была насыщена яркими вестями и впечатлениями. Мама - самый близкий человек, от женщин мужчины теряют рассудок, благодаря женщинам мужчины становятся лучше, женщина несет с собой гармонию, благодаря ей все преображается, ради нее совершаются подвиги. Не будем, мужчины, забывать об этом!

Для присутствующих звучали известные песни «Девчата», «Живет моя отрада» и другие, а также всех ждало угощение. И такое замечательное начало весны подарило жительницам Новосибирска отличное настроение!