«Искал пропитание на свалке»: новосибирцы встретили волка-одиночку возле города Обь

Новосибирцы встретили волка-одиночку рядом с городом. Фото: Администрация Толмачевского сельсовета.

Новосибирцы заметили волка на дороге. Он пробегал перед автомобилями недалеко от села Толмачево и города Обь, а при встрече с людьми уходил в лес. О встрече с хищником рассказали в группе администрации Толмачевского сельсовета в социальной сети «ВКонтакте».

– По всей видимости, он искал себе пропитание, – сообщили в администрации.

Местные жители предположили, что волков могла привлечь мусорная площадка в микрорайоне Геодезия в городе Обь. В пресс-службе Минприроды Новосибирской области прокомментировали КП-Новосибирск, что в окрестностях села Толмачево волки не обитают, а вот бродячих собак там много.

Тем не менее, как объяснил КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский, зверь на видео не похож на бродячую собаку. Скорее всего, это именно волк, так как хвост животного висит прямо, а не свернут в «бублик», как у собаки. При этом окрас – белое пятно на боку и черный кончик хвоста – не имеет значения.

Волка отличает от дворняги прямой хвост. Фото: Администрация Толмачевского сельсовета.

– Основной признак – это висячий «поленом» хвост, клиновидная морда и небольшие стоячие уши. У похожих на волка лаек и морда не такая острая, и уши длиннее, а главное – хвост почти в любом настроении собаки свернут колечком, – уточнил Алексей Яновский.

Однако ученый заметил, что волки вряд ли могут круглый год обитать на территории Новосибирской области. Их появление контролируют как в сельских хозяйствах, так и в охотничьих угодьях.

– С волком ведут беспощадную борьбу. Но ничто не мешает одиночным волкам либо их группам наведываться в наши края в процессе перемещений в поисках жертв. В наших краях это, конечно, косули, – объяснил Алексей Яновский.

Как сообщал в прошлом году глава Минприроды региона Евгений Шестернин, на тот момент в охотничьих угодьях Новосибирской области обитало 60 особей волка. Десять лет назад их было всего 24.

– Мероприятия по регулированию численности волков принесли результаты. За последние годы добыча хищника не превышала 10 особей за год, что привело к стабильной популяции, – отмечал Евгений Шестернин в своем Telegram-канале.

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