Можно ли искоренить коррупцию в России?

Конференция «Общество и коррупция: актуальные вопросы» прошла 22 ноября в Бердском политехническом колледже. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией Общественная палата Новосибирской области провела межрегиональную научно-практическую конференцию «Общество и коррупция: актуальные вопросы». Члены и эксперты региональной Общественной палаты, представители администрации губернатора Новосибирской области, города Бердска, региональной прокуратуры, юстиции, преподаватели и студенты вузов обсудили актуальность проблемы и рассмотрели методы борьбы с ней.

Мероприятие провели в гибридном очно-заочном формате. Конференция получилась по-настоящему масштабной: в зале собрались 133 участника и 31 специалист экспертного сообщества, а по ВКС к работе подключились еще 56 участников, в том числе коллеги из Общественных палат Иркутской, Омской, Томской областей, Республики Хакасия.

«БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО!»

Межрегиональную конференцию провели в Бердском политехническом колледже. По словам председателя Общественной палаты Новосибирской области Галины Гридневой, эту площадку выбрали не случайно: Бердск - очень активная территория, где жители вовлечены в управление, администрация и депутаты совместно с общественностью решают волнующие людей вопросы.

Галина Гриднева: «Наша задача - донести до людей понимание их прав и обязанностей». Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Галина Гриднева в своем выступлении рассказала о работе региональной Общественной палаты по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Для этого ее члены и эксперты организуют круглые столы, конкурсы среди школьников и студентов, проводят семинары, научно-практические конференции.

- Не так много в настоящее время общественных организаций, которые способны, хотят и могут заниматься правовым антикоррупционным просвещением. Наша задача - донести до людей понимание их прав и обязанностей. Важно, чтобы граждане были не диванными жителями территорий, чтобы они были активными, понимали, что от каждого из них зависит траектория его личного развития и развития его страны, - подчеркнула Галина Гриднева.

НАДЗОР И ПРОФИЛАКТИКА

Исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области советник юстиции Сергей Лисицин рассказал о работе ведомства и привел впечатляющие цифры.

Руководитель следственного отдела по городу Бердску СУ СК России по Новосибирской области подполковник юстиции Станислав Лейба рассказал о состоянии законности в сфере противодействия коррупции в Новосибирской области в рамках подследственности СК России.

Председатель Совета депутатов города Бердска Владимир Голубев поблагодарил председателя Общественной палаты за актуальную конференцию. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

По словам консультанта отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора Новосибирской области и регионального правительства Артема Беляева, для противодействия коррупции ежегодно проводятся плановые и внеплановые проверки. В 2022 году провели плановые проверки в 10 госучреждениях, выявленные замечания постепенно устранили.

ВАЖНО ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ К ПРОБЛЕМЕ

О желании открыть общественную приемную в нашем регионе рассказал по видео-конференц-связи из Москвы руководитель Межрегиональной общественной организации «Комитет по противодействию коррупции» Петр Дорогов. Он поделился с коллегами своим опытом работы в докладе «Общество и власть - противодействие коррупции».

О взаимодействии региональной Общественной палаты со средствами массовой информации по противодействию коррупции рассказал председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Роман Бубенов.

Преподаватели Новосибирского государственного университета экономики и управления затронули проблемы участия должностных лиц в предпринимательской деятельности, более детально рассмотрели само понятие коррупции, остановились на конфликте интересов как предпосылке коррупционного поведения госслужащих.

О формировании антикоррупционной среды на примере своего образовательного учреждения рассказала директор ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» Раиса Устинова.

Послушать участников конференции пришли студенты Бердского политехнического колледжа. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Активное участие в конференции приняли студенты юридического факультета Новосибирского филиала Томского государственного университета. Екатерина Чаадаева и Виктория Михайлова в своих докладах затронули темы проявления коррупции в спорте и в деликатной ритуальной сфере, где необходимо решать проблемы обеспечения и защиты прав граждан на достойное погребение.

Проработанные серьезные доклады представили студенты юридического факультета Новосибирского государственного университета экономики и управления Кристина Злобина и Анастасия Равкова. Они рассказали о своих исследованиях развития коррупции в сфере здравоохранения и судебной системе.

Председатель Бердской городской общественной палаты и председатель комиссии ОП НСО по общественному контролю, общественной экспертизе, взаимодействию с общественными советами и ОНК Марина Щебенева отметила, что коррупция - это порча, начинающаяся с человека. И каждый из нас, встречаясь с проявлениями этой порчи, не должен молчать.

По словам председателя Общественной палаты Галины Гридневой, все предложения, высказанные на конференции, доработают и включат в резолюцию. Она поблагодарила всех собравшихся за активную плодотворную работу и напомнила, что пристальное общественное внимание очень важно для решения подобной проблемы.