Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 ноября 2022 7:18

Можно ли искоренить коррупцию в России?

Непростые вопросы подняли на конференции Общественной палаты Новосибирской области
Конференция «Общество и коррупция: актуальные вопросы» прошла 22 ноября в Бердском политехническом колледже.

Конференция «Общество и коррупция: актуальные вопросы» прошла 22 ноября в Бердском политехническом колледже.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией Общественная палата Новосибирской области провела межрегиональную научно-практическую конференцию «Общество и коррупция: актуальные вопросы». Члены и эксперты региональной Общественной палаты, представители администрации губернатора Новосибирской области, города Бердска, региональной прокуратуры, юстиции, преподаватели и студенты вузов обсудили актуальность проблемы и рассмотрели методы борьбы с ней.

Мероприятие провели в гибридном очно-заочном формате. Конференция получилась по-настоящему масштабной: в зале собрались 133 участника и 31 специалист экспертного сообщества, а по ВКС к работе подключились еще 56 участников, в том числе коллеги из Общественных палат Иркутской, Омской, Томской областей, Республики Хакасия.

«БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО!»

Межрегиональную конференцию провели в Бердском политехническом колледже. По словам председателя Общественной палаты Новосибирской области Галины Гридневой, эту площадку выбрали не случайно: Бердск - очень активная территория, где жители вовлечены в управление, администрация и депутаты совместно с общественностью решают волнующие людей вопросы.

Галина Гриднева: «Наша задача - донести до людей понимание их прав и обязанностей».

Галина Гриднева: «Наша задача - донести до людей понимание их прав и обязанностей».

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Галина Гриднева в своем выступлении рассказала о работе региональной Общественной палаты по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Для этого ее члены и эксперты организуют круглые столы, конкурсы среди школьников и студентов, проводят семинары, научно-практические конференции.

- Не так много в настоящее время общественных организаций, которые способны, хотят и могут заниматься правовым антикоррупционным просвещением. Наша задача - донести до людей понимание их прав и обязанностей. Важно, чтобы граждане были не диванными жителями территорий, чтобы они были активными, понимали, что от каждого из них зависит траектория его личного развития и развития его страны, - подчеркнула Галина Гриднева.

НАДЗОР И ПРОФИЛАКТИКА

Исполняющий обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области советник юстиции Сергей Лисицин рассказал о работе ведомства и привел впечатляющие цифры.

Руководитель следственного отдела по городу Бердску СУ СК России по Новосибирской области подполковник юстиции Станислав Лейба рассказал о состоянии законности в сфере противодействия коррупции в Новосибирской области в рамках подследственности СК России.

Председатель Совета депутатов города Бердска Владимир Голубев поблагодарил председателя Общественной палаты за актуальную конференцию.

Председатель Совета депутатов города Бердска Владимир Голубев поблагодарил председателя Общественной палаты за актуальную конференцию.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

По словам консультанта отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений администрации губернатора Новосибирской области и регионального правительства Артема Беляева, для противодействия коррупции ежегодно проводятся плановые и внеплановые проверки. В 2022 году провели плановые проверки в 10 госучреждениях, выявленные замечания постепенно устранили.

ВАЖНО ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ К ПРОБЛЕМЕ

О желании открыть общественную приемную в нашем регионе рассказал по видео-конференц-связи из Москвы руководитель Межрегиональной общественной организации «Комитет по противодействию коррупции» Петр Дорогов. Он поделился с коллегами своим опытом работы в докладе «Общество и власть - противодействие коррупции».

О взаимодействии региональной Общественной палаты со средствами массовой информации по противодействию коррупции рассказал председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по развитию информационного общества и взаимодействию со СМИ Роман Бубенов.

Преподаватели Новосибирского государственного университета экономики и управления затронули проблемы участия должностных лиц в предпринимательской деятельности, более детально рассмотрели само понятие коррупции, остановились на конфликте интересов как предпосылке коррупционного поведения госслужащих.

О формировании антикоррупционной среды на примере своего образовательного учреждения рассказала директор ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» Раиса Устинова.

Послушать участников конференции пришли студенты Бердского политехнического колледжа.

Послушать участников конференции пришли студенты Бердского политехнического колледжа.

Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Активное участие в конференции приняли студенты юридического факультета Новосибирского филиала Томского государственного университета. Екатерина Чаадаева и Виктория Михайлова в своих докладах затронули темы проявления коррупции в спорте и в деликатной ритуальной сфере, где необходимо решать проблемы обеспечения и защиты прав граждан на достойное погребение.

Проработанные серьезные доклады представили студенты юридического факультета Новосибирского государственного университета экономики и управления Кристина Злобина и Анастасия Равкова. Они рассказали о своих исследованиях развития коррупции в сфере здравоохранения и судебной системе.

Председатель Бердской городской общественной палаты и председатель комиссии ОП НСО по общественному контролю, общественной экспертизе, взаимодействию с общественными советами и ОНК Марина Щебенева отметила, что коррупция - это порча, начинающаяся с человека. И каждый из нас, встречаясь с проявлениями этой порчи, не должен молчать.

По словам председателя Общественной палаты Галины Гридневой, все предложения, высказанные на конференции, доработают и включат в резолюцию. Она поблагодарила всех собравшихся за активную плодотворную работу и напомнила, что пристальное общественное внимание очень важно для решения подобной проблемы.

БИЗНЕС-ПРЕССОбщественная палата Новосибирской области