«Мне никогда не покупали нижнее белье! И заставляли просить милостыню»: девушка обвинила свою мать, у которой шесть детей, в пьянстве

В доме полная антисанитария и в мусорке пустые бутылки. Фото: скриншоты из видео/предоставлено героем публикации

«Здравствуйте. Это крик о помощи. В *** районе проживает неблагополучная семья. В ней шесть детей, пять несовершеннолетних. Родители постоянно пьют и бьют ребятишек. Самый младший ребенок – инвалид. Старшей девочке сейчас 16 лет, и она подвергается издевательствам со стороны матери». С этих слов начинается обращение к уполномоченной по правам ребенка Надежде Болтенко от 24-летней Евгении*. Девушка выросла в этой семье и уверяет, что такая атмосфера в доме была всегда. Она также связалась с редакцией КП-Новосибирск и рассказала свою историю, чтобы добиться реакции от опеки.

«ТЫ НИКЧЕМНАЯ И СТРАШНАЯ»

Женя давно уехала из родной деревни. Девушка замужем, воспитывает сына и сейчас в ожидании дочки. Ей нелегко дается возвращение на 20 лет назад.

- Нас шесть детей у этой женщины (так Женя называет мать — Прим. ред.). Мы с братом от одного мужчины. Трое детей от другого мужчины, отчима, она с ним сейчас и пьет. А шестой ребенок нагулянный, - рассказала КП-Новосибирск Евгения. – Не скажу, что мать пила каждый день, но мы это видели регулярно. То есть дети растут, видя постоянные пьянки и скандалы.

По словам сестры девочки, мама ее расцарапала. Фото: предоставлено героем публикации

По словам девушки, мать с отчимом, когда выпивают, дерутся друг с другом.

- Мне в возрасте 6-7 лет приходилось отмывать дом от крови. Такие вот у них отношения. Доброго слова мы от них не слышали. Один мат. Будь она пьяная или трезвая, все время ругается (в подтверждение Евгения скидывает многочисленные аудиозаписи). Нас в семье две девочки и разница у нас в 9 лет. Мне приходилось, как самой старшей и за домом смотреть, и за детьми приглядывать, - вспоминает старшая дочка. – Мама ограничивала меня во всем. Постоянно называла меня проституткой, по ее мнению, я не должна была куда-то ходить или с кем-то дружить. Только сидеть дома, убираться, выполнять ее поручения. Я в 6 лет уже и полы мыла, и есть готовила, но все равно ежедневно слышала: «Ты никчемная, страшная. У тебя ничего не получится». Я уже взрослая, вырвалась из этого ада, но там же остались младшие… Вот за них переживаю.

«МЫ ПРОСИЛИ МИЛОСТЫНЮ»

Евгения говорит, мать не только пьет, но и бьет детей, когда выпьет.

- Грязная чашка на столе или ты по телефону говоришь, ей это не нравится и ты получаешь. Моя сестра сейчас переживает тоже самое. Братьям чуть меньше достается. Маму и кодировать пытались и чего только не было, но она развязывалась и сейчас все снова, - говорит старшая дочка. С ее слов сейчас она пьет на пособия.

- Она никогда не работала. Раньше, когда пособий не было, доходило до того, что мы с братом ходили в церковь и просили милостыню. Нам батюшка собирал какие-то вещи, продукты в пакет. Вот так жили...

Как говорит девушка, новых вещей им родители не покупали. Вещи отдавали соседи.

- Мне никогда не покупали нижнее белье. Вот что люди отдадут, то и носили, понимаете, какая дикость! Моя сестра младшая начала жаловаться в органы опеки, и только после этого мама начала что-то детям покупать, - говорит Женя.

«ПОЛ СГНИЛ, ТУАЛЕТ ГРЯЗНЫЙ»

Дом, где сейчас живет семья, купили на материнский капитал. Однако, по словам девушки, в нем сейчас невозможно жить.

- Дом холодный. Ремонта никакого нет, гнилые полы, проводка старая и может вспыхнуть в любую минуту. Моющими средствами мама никогда не пользуется. Туалет – весь грязный, - описывает картинку девушка. – В этом живут дети. У младшего брата редкое генетическое заболевание. Он не разговаривает, его организм вообще не защищен от инфекций. Он на инвалидности с трех лет и в такой антисанитарии живет.

В шкафах не видно одежды. Фото: предоставлено героем публикации

Как утверждает старшая дочка, ее сестра вместе с ней регулярно звонила и жаловалась в опеку. Но никакой реакции не было.

- Мы и в полицию звонили, и в органы опеки, но что изменилось? Ее заранее предупреждают о визите, и мама не пьет, наводит маломальский порядок. Я не хочу, чтобы ее лишали родительских прав, но нужно, чтобы ей занимались органы, следили за семьей и сделали так, чтобы мама больше никогда не пила, - подытоживает девушка. – Поэтому я написала обращение Надежде Болтенко, предаю огласке эту историю, чтобы нам помогли.

Вместо крана - умывальник. Фото: предоставлено героем публикации

КП-Новосибирск позвонили маме Евгении, чтобы узнать ее мнение по поводу сложившейся ситуации, трубку никто не брал, потом ответил ребенок: «Мама спит». Мы готовы опубликовать и другое мнение.

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