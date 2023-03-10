Первому главе областного Заксобрания исполнилось 85 лет

Анатолий Сычёв проработал депутатом разных уроней 40 лет. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Анатолий Сычёв - одна из самых значимых фигур в истории Законодательного собрания Новосибирской области. Именно он стал последним главой областного Совета народных депутатов, избранного по старому, советскому, образцу, и первым главой Совета депутатов нового поколения. И день 85-летния Анатолия Павловича чествовали в Заксобрании.

«ОЧЕНЬ ВЫДЕРЖАННЫЙ И УВЕРЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Анатолий Павлович родился 10 марта 1938 года в селе Рождественка Купинского района. После окончания Сибирского металлургического института пришёл в 1960 году на завод «Сибсельмаш», где трудился 11 лет, пройдя путь от мастера до заместителя начальника цеха. Затем перешёл на партийную работу, а с 1981 года был секретарём областного Совета народных депутатов. На протяжении четырёх созывов избиратели Купинского и Здвинского районов выбирали его депутатом облсовета, а всего депутатом разных уровней Анатолий Сычёв проработал более 40 лет.

Переломные девяностые стали переломными и для областного Совета, заместителем председателя которого, а затем и председателем Анатолий Сычёв работал с 1990 года. В 1996 году Анатолий Сычёв, как и все региональные руководители исполнительной и законодательной власти, стал членом Совета Федерации, где возглавил комитет по делам Федерации, Федеративному договору и региональной политике. Мнение опытного новосибирского сенатора не раз становилось решающим при принятии многих важных решений.

- Таких людей, как Анатолий Павлович, немного. Очень выдержанный, хорошо понимающий значимость того дела, которым он занимается. Он всегда производил впечатление человека спокойного, умел сдерживать свои внутренние чувства, излучал уверенность и она, конечно, передавалась и всем депутатам. Анатолий Павлович Сычёв внес громадный вклад в то, чтобы создать базовую основу законодательства. Это вполне достаточное основание действительно оценивать Анатолия Павловича как легендарную личность, - отметил коллега Анатолия Павловича, заместитель Председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Владимир Карпов

«БЕЙСЯ ДО КОНЦА»

Не мог пропустить такое знаковое событие и мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, который вручил Анатолию Сычёву памятный нагрудный знак «Новосибирск – город трудовой доблести».

К поздравлениям юбиляра присоединилась Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, председатель Новосибирского областного совета ветеранов Владимир Панарин, Председатель совета Новосибирского облпотребсоюза Станислав Липский.

Секрет огромного авторитета, который за свою долгую жизнь заработал первый спикер облсовета, полностью выражается в двух простых правилах, которым Анатолий Сычёв следовал на протяжении десятилетий:

- Если тебе что-то доверили – бейся до конца, но выполняй, оправдывай доверие», – гласит первое из них, которому он следовал везде: в заводском цеху, в областном Совете депутатов и на заседаниях Совета Европы. И второе правило: «Относись к людям внимательно, по-человечески. Где надо спросить – спрашивай, где надо – отнесись уважительно.