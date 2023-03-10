Новосибирские ученые вывели сотое поколение добрых и злых крыс: они помогут создать лекарства от тревожности

Ученые проводят этот эксперимент по выведению крыс уже 50 лет. Фото: Александра ФЕДОСЕЕВА

Ученые из Института цитологии и генетики СО РАН вырастили сотое поколение крыс - добрых и злых. Эта линия животных, созданная специально для экспериментов, уже полвека помогает ученым не только изучать особенности поведения, но и создавать новые лекарства.

- Крысы дают потомство дважды в год. Они селекционировались по поведению по отношению к человеку. Как узнать, добрая краса или нет? Есть специальный тест на перчатку, с помощью которого отношение к человеку оценивается по шкале от -4 до +4. Человек помещает руку в перчатке в клетку к крысе и смотрит, как грызун ведет себя. Агрессивные крысы получают минус-баллы, дружелюбные - плюс-баллы. В процессе изучения этих линий крыс было установлено, что они отличаются по уровню тревожности, обучаемости, внутривидовой агрессии и другим признакам, - рассказала КП-Новосибирск младший сотрудник лаборатории эволюционной генетики ИЦиГ СО РАН Римма Кожемякина.

Агрессивные крысы бросались на человека и друг на друга. Фото: Александра ФЕДОСЕЕВА

Вид перчатки сначала пугал агрессоров, а потом они начинали на нее бросаться. Приходилось даже надевать перчатки потолще, чтобы крысы не прокусили руку. Добряки, наоборот, встрече с человеком рады, они с радостью идут на руки и требуют к себе внимания. Далее ученые скрещивают добрых крыс с добрыми, злых - со злыми и наблюдают. Кстати, с сородичами крысы вели себя тоже по-разному.

- В клетку к самцу мы подсаживали гостя того же веса, возраста и размера, что и хозяин. Агрессивный самец сразу бросался на чужака, а добродушный распушал подшерсток, чтобы казаться больше и дать знать, кто здесь главный, без открытой агрессии, - говорит Римма Кожемякина.

Добрые, наоборот, очень рады пообщаться с человеком. Фото: Александра ФЕДОСЕЕВА

Ученые выяснили что добродушие влияет даже на окраску крыс. У поколения, рожденного добрыми крысами, появляется метка - белое пятно на брюшке. Оно, как и само поведение, передается генетически. Например, если злого крысеныша подсадить к доброй маме, его поведение не поменяется.

Теперь ученые изучают влияние на крыс окситоцина - гормона радости, который снижает агрессию и тревожность. Когда его нанесли крысам на нос, у злых уровень агрессии снизился до показателей ручных сородичей, а вот добрые стали агрессивнее. Эти исследования пригодятся для создания новых препаратов от тревожности.

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