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Наука10 марта 2023 15:09

Новосибирские ученые вывели сотое поколение добрых и злых крыс: они помогут создать лекарства от тревожности

Новосибирские ученые изучают агрессию крыс, чтобы создать лекарство от тревожности для людей
Надежда РЫЖКИНА
Ученые проводят этот эксперимент по выведению крыс уже 50 лет. Фото: Александра ФЕДОСЕЕВА

Ученые проводят этот эксперимент по выведению крыс уже 50 лет. Фото: Александра ФЕДОСЕЕВА

Ученые из Института цитологии и генетики СО РАН вырастили сотое поколение крыс - добрых и злых. Эта линия животных, созданная специально для экспериментов, уже полвека помогает ученым не только изучать особенности поведения, но и создавать новые лекарства.

- Крысы дают потомство дважды в год. Они селекционировались по поведению по отношению к человеку. Как узнать, добрая краса или нет? Есть специальный тест на перчатку, с помощью которого отношение к человеку оценивается по шкале от -4 до +4. Человек помещает руку в перчатке в клетку к крысе и смотрит, как грызун ведет себя. Агрессивные крысы получают минус-баллы, дружелюбные - плюс-баллы. В процессе изучения этих линий крыс было установлено, что они отличаются по уровню тревожности, обучаемости, внутривидовой агрессии и другим признакам, - рассказала КП-Новосибирск младший сотрудник лаборатории эволюционной генетики ИЦиГ СО РАН Римма Кожемякина.

Агрессивные крысы бросались на человека и друг на друга. Фото: Александра ФЕДОСЕЕВА

Агрессивные крысы бросались на человека и друг на друга. Фото: Александра ФЕДОСЕЕВА

Вид перчатки сначала пугал агрессоров, а потом они начинали на нее бросаться. Приходилось даже надевать перчатки потолще, чтобы крысы не прокусили руку. Добряки, наоборот, встрече с человеком рады, они с радостью идут на руки и требуют к себе внимания. Далее ученые скрещивают добрых крыс с добрыми, злых - со злыми и наблюдают. Кстати, с сородичами крысы вели себя тоже по-разному.

- В клетку к самцу мы подсаживали гостя того же веса, возраста и размера, что и хозяин. Агрессивный самец сразу бросался на чужака, а добродушный распушал подшерсток, чтобы казаться больше и дать знать, кто здесь главный, без открытой агрессии, - говорит Римма Кожемякина.

Добрые, наоборот, очень рады пообщаться с человеком. Фото: Александра ФЕДОСЕЕВА

Добрые, наоборот, очень рады пообщаться с человеком. Фото: Александра ФЕДОСЕЕВА

Ученые выяснили что добродушие влияет даже на окраску крыс. У поколения, рожденного добрыми крысами, появляется метка - белое пятно на брюшке. Оно, как и само поведение, передается генетически. Например, если злого крысеныша подсадить к доброй маме, его поведение не поменяется.

Теперь ученые изучают влияние на крыс окситоцина - гормона радости, который снижает агрессию и тревожность. Когда его нанесли крысам на нос, у злых уровень агрессии снизился до показателей ручных сородичей, а вот добрые стали агрессивнее. Эти исследования пригодятся для создания новых препаратов от тревожности.

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