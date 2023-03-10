Чек-лист: как найти выгодный объект для инвестиции в коммерческую недвижимость Новосибирска

На территории «Расцветай на Красном» будет создана собственная инфраструктура. Первые этажи жилых домов спроектированы с учетом требований современного стрит-ретейла: высокие потолки, видовые витрины, свободные планировки. Фото: ГК «Расцветай».

По данным аналитиков консалтинговой компании NF Group, объем вложений в коммерческую недвижимость России в 2022 году стал рекордным за всю историю наблюдений и составил 487,2 миллиарда рублей.

Аналитики направления коммерческой недвижимости Авито.Недвижимости отмечают, что наибольшая доля спроса в каждой категории приходится на помещения свободного назначения: их рассматривают 43% потенциальных покупателей и 29% арендаторов.

Бурный рост интернет-шопинга, развитие формата магазинов «у дома» поспособствовали перераспределению спроса в категории торговых объектов - от крупных торговых центров к компактным точкам вблизи жилых комплексов.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОМЕЩЕНИЙ

С точки зрения инвестиционной привлекательности востребованы коммерческие помещения на крупных магистралях, по линии метро, с удобными транспортными развязками, хорошим пешеходным трафиком, витринным остеклением, отдельными входами и возможностью разгрузки.

- Приобретение коммерческого помещения в новом комплексе - гарантия платежеспособного спроса, - рассказывают в ГК «Расцветай». - Люди, которые приобрели квартиру у застройщика, имеют достаточный уровень дохода на приобретение качественных товаров и услуг, они привыкли экономить свое время и готовы платить за собственный комфорт.

ГК «Расцветай» проектирует жилые комплексы с внутренней полноценной инфраструктурой. Кофейни, зоны ретейла, парикмахерские, салоны красоты, пункты выдачи интернет-заказов, различные сервисы размещаются на первых этажах, формируя в ЖК свою комфортную среду, благодаря чему создается полноценная экосистема сервиса, позволяющая жителям получать все необходимые услуги на месте, не затрачивая лишние силы и время.

Помещения в «Сакура Парк» расположены рядом с метро, с комфортным выездом на улицу Ипподромскую, имеют парковочные места. Фото: ГК «Расцветай».

В списке предложений девелопера богатый выбор помещений в хороших локациях на правом и левом берегах под любые бизнесы: «Расцветай на Красном» - в 5 минутах от метро «Заельцовская», мультиформатный проект Time Park Apartments - на Красном проспекте, в жилом комплексе «Сакура Парк» предусмотрен комфортный выезд на Ипподромскую магистраль, «Расцветай на Ядринцевской» - в самом центре Новосибирска, «Расцветай на Авиастроителей» - в Дзержинском районе, а на левом берегу - «Расцветай на Маркса» - рядом с метро «Студенческая» и «Расцветай на Зорге» - проект комплексного освоения территории в Кировском районе.

Коммерция в квартале «На Кедровой» имеет следующие преимущества. Площадь проекта - более 28 гектаров, это обособленный участок для комплексной застройки, рассчитанной на 10 очередей. Дополнительную инфраструктуру внутри объекта создадут сервисные помещения, расположенные на первых этажах. Высокий пешеходный трафик жителей квартала обеспечит инвестиционную привлекательность коммерции квартала «На Кедровой».

Площадь коммерческих помещений, расположенных на первых этажах жилых комплексов ГК «Расцветай», начинается от 46 квадратных метров, минимальная цена - от 6,2 миллиона рублей. Основные особенности лотов: высокий пешеходный трафик, а также соблюдение требований современного стрит-ретейла - высокие потолки, витражное остекление, видовые витрины, свободные планировки с возможностью зонирования, безбарьерный вход на уровне тротуара. Покупателям доступны ипотечные программы от 10,9% годовых.

Офис продаж ГК «Расцветай»:

Красный проспект, 165, тел. (383) 255-88-22

гкрасцветай.рф

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