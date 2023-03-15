Новосибирские баскетболисты-близнецы играют в одной команде, чем шокируют соперников

Даниил (слева) и Кирилл Кулагины. Фото: Предоставлено героями публикации

Чаще мы видим радужную сторону жизни спортсменов. Медали, слезы радости на пьедестале почета, признание, поклонники… Но мало кто задумывается о том, сколько на это нужно сил и упорства. С чего начинали юные герои свой победный путь, что им пришлось преодолеть, что самое важное в движении к успеху? Ответы на эти и другие вопросы мы ищем с героями проекта «Расцветай с Триумфом!»

СТОПКА ГРАМОТ И МЕДАЛЕЙ

Баскетболисты Кирилл и Даниил Кулагины - близнецы. Парни не раз шокировали соперников на поле: когда с ними встречаются впервые, не сразу понимают, что это разные игроки. Но познакомившись поближе, понимаешь: у каждого из них свой характер, стиль игры, да и внешность далеко не под копирку.

В копилке юных спортсменов участие в соревнованиях Российской федерации баскетбола, «Сибирская Лига», «Ребята с нашего двора», областных соревнованиях и соревнованиях по стритболу. На двоих внушительная стопка грамот и медалей.

Близнецы с мамой Ольгой и старшим братом. Фото: Предоставлено героями публикации

А в баскетбол они пошли за старшим братом. Тот увлечен им до сих пор: учится на втором курсе в ТГУ, играет в студенческой лиге. Поэтому вопросов, в какой спорт податься, не было. Мама привела шестилетних сыновей в детский спортивный центр «Исток» к тренеру Валентине Ивановне Кухаренко на общую физическую подготовку. Затем они перешли под крыло тренера по баскетболу Татьяны Викторовны Кухаренко, которая тренировала и старшего. Когда в спортивной школе «Триумф» в 2020 году открылось отделение баскетбола, юные спортсмены перешли сюда вместе со своим тренером.

- Когда они были маленькие, Татьяна Викторовна стала для них второй мамой, хоть и строгой. Мужчина-тренер на какие-то вещи и не обратил бы внимания, а она более гибкая, чуткая. Мне наш тренер очень нравится. Получается, она воспитывает в нашей семье уже второе поколение баскетболистов, - с благодарностью отзывается о тренере мама Ольга.

На баскетбольной площадке нужно уметь мгновенно реагировать и перестраиваться. Фото: Предоставлено героями публикации

ДРУЗЬЯ НА ПЛОЩАДКЕ И В ШКОЛЕ

Ребята тренируются пять раз в неделю. Ежегодно раз по шесть выезжают на соревнования, дважды - на сборы: в начале и в конце лета. Пока были маленькие, маме приходилось самой возить их на занятия, бывало моталась с одного берега на другой. После тренировок ели и переодевались прямо в машине, потом мчались в школу. С 15-летними спортсменами, конечно, проще: самостоятельные, собираются и добираются на тренировки сами, контролируют и учебу в школе.

- Из-за поездок на соревнования случается, что пропускаем какие-то темы. Особенно сложно нагонять математику. Приходится потом много сил вкладывать, чтобы все сдать, - поделился Кирилл.

И хотя совмещать учебу и спорт непросто, братьям их выбор нравится. Сам вид спорта, игровые моменты, тренировки. К тому же пятеро одноклассников тоже в команде, так что друзья всегда рядом: и на баскетбольной площадке, и в школе.

НАСКОЛЬКО ВАЖЕН РОСТ?

По словам братьев, в баскетболе важен не столько рост, сколько ум и сообразительность. Знание тактик, умение наблюдать, просчитывать действия соперника.

- Можно быть ниже ростом, но более успешным, - уверен Кирилл.

- На поле принятие решений должно быть мгновенным, и скорость реакции зависит от опыта. Когда ты знаешь игрока, как он двигается - это твой опыт. Понимание игры - это самое важное, - добавляет Даниил.

Кулагиным в баскетболе нравится все: вид спорта, тренировки, тренер и дружная команда. Фото: Предоставлено героями публикации

Временные неудачи в тренировках или игре не должны останавливать. Они только на пользу, потому что формируют характер. Когда все получается, ты расслабляешься и откатываешься назад. А когда не получается, начинаешь работать, догонять, нарабатывать - и результаты становятся лучше, - считают баскетболисты.

«ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ ОСОЗНАННО»

Кирилл и Даниил - стройные, подтянутые. Спорт им явно к лицу. Лишних килограммов парни не набирают, потому что знают: станешь пышным - скорость на площадке будет уже не та. Хотя оба обожают, как мама готовит. Любимое блюдо Даниила - окрошка, а Кирилла - лазанья. Но даже мамины десерты, «Медовик», «Красный бархат» и другие тортики не откладываются на боках - все сгорает на активных тренировках.

Братья занимаются баскетболом с 6 лет. Фото: Предоставлено героями публикации

Мама смотрит на сыновей с нежностью. В семье четверо мальчишек, младшему - 5 лет, и для него старшие братья - авторитет, поддержка и опора.

- Наверное, просто нужно любить детей и принимать такими, какие они есть. Не пытаться через ребенка реализовать то, что у самого в жизни не вышло. Стараться быть примером, а не просто читать нотации, чтобы ребенок сам сделал правильный выбор не на автомате, потому что так сказали, а осознанно, с пониманием, почему он это делает, - рассуждает Ольга. - Как у большинства, у нас тоже были моменты, когда мальчишки хотели бросить спорт. Я поддерживала, советовала немного подождать, перетерпеть, чтобы понять, действительно ли это верное решение. Думаю, это помогло пройти сложный период, ведь сейчас они оба рады, что занимаются любимым делом и идут на тренировки не потому, что их заставляют, а потому, что им самим этого хочется.

В спортивной школе «Триумф» занимаются 1410 детей. В учреждении представлены такие направления, как дзюдо, спортивная аэробика, художественная гимнастика, мини-футбол, баскетбол, регби. «Триумф» является подготовительной базой для профессионального мини-футбольного клуба «Сибиряк» и баскетбольного клуба «Новосибирск».

ГК «Расцветай» - застройщик из Новосибирска, который занимает лидирующие позиции в регионе. На начало 2022 года компания стала первой по вводу жилья*. Застройщик ввел в эксплуатацию 14 домов, 129 444 квадратных метра, 2738 квартир. А в 2023-м ГК «Расцветай» возглавила топ застройщиков по объему текущего строительства в регионе - компания возводит 593 919 квадратных метров**. Всего в активе компании 49 объектов. По оценке экспертов портала ЕРЗ.РФ, девелоперу присвоен наивысший рейтинг - 5 баллов за соблюдение сроков ввода жилья.

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* По данным мэрии города Новосибирска.

** По данным Единого ресурса застройщиков.