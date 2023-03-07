«Приятно, не ожидали!»: «Комсомолка» вместе с ГИБДД поздравила сибирячек с 8 Марта

Бравая команда «Комсомолки» и ГИБДД готовится поздравлять женщин-водителей. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Накануне Международного женского дня «Комсомольская правда», ГИБДД города Новосибирска и партнеры - компания «Родные масла» и сеть многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» - поздравили очаровательных женщин за рулем и вручили подарки.

Нашей первой автоледи Эле мы подняли настроение на целый день! Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Инспектор вылавливает в потоке первую представительницу прекрасного пола. Настороженность на лице мгновенно сменяется солнечной улыбкой. По словам Эли, сегодняшнее поздравление для нее самое запоминающееся и яркое:

- Это очень необычный и очень неожиданный подарок: вы просто подняли мне настроение на целый день! Желаю всем девчонкам в этот праздник много здоровья, счастья и, конечно же, терпения, чтобы мужчины их радовали. А тем, у кого второй половинки еще нет, желаю обрести любовь!

Команда «Родные масла» приготовила для новосибирских автоледи приятные сувениры. Фото: Компания «Родные масла»

Компания «Родные масла» приготовила для женщин-автомобилистов приятные сувениры. И напомнила: новым клиентам замена масла в фирменных магазинах - бесплатно. Здесь всегда надежные бренды, честные цены, бонусы и скидки на услуги. Для поддержания здоровья «железного коня» компания подберет масло для любого двигателя, охлаждающую и тормозную жидкость для любого авто и на любой бюджет.

Арину взмах жезла сотрудника ДПС очень удивил, а неожиданные подарки порадовали. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Для Арины сегодняшняя остановка - очень неожиданная.

- Небольшой внутренний страх был, хоть я и вожу машину аккуратно. Но все равно было очень приятно, что остановили не для того, чтобы проверить документы, а для того, чтобы поздравить, - поделилась девушка.

Сеть многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» приготовила для сибирячек подарочные сертификаты. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Каждая дама за рулем получила подарочные сертификаты от одной из крупнейших внебюджетных медицинских организаций Новосибирской области - Клиники «1+1». В штате клиники трудятся более 200 профессионалов по 40 направлениям медицины для взрослых и детей. Здесь можно получить комплексную профессиональную медицинскую помощь, от консультации врача и комплексного обследования до хирургической помощи. Кстати, более 20 врачей «1+1» имеют ученую степень, а за годы работы учреждение помогло более чем 130 тысячам пациентов!

Ирина поблагодарила за неожиданный утренний сюрприз. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Самым запоминающимся подарком к 8 Марта в жизни Ирины была поездка с мужем на загородный пикник:

- Я не очень люблю материальные подарки - мне важно, чтобы домашние приложили усилия, сделали вместе что-то интересное.

Наше внимание и подарки от партнеров акции сибирячка оценила. Поблагодарила за неожиданный сюрприз этим утром и пожелала всем мира, добра, любви, а мужчинам - здоровья.

Ольга всегда старается быть аккуратной за рулем. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Ольга от души поздравила всех женщин с наступающим праздником и посоветовала всегда быть аккуратными за рулем.

Татьяна пожелала всем сибирячкам быть счастливыми не только 8 Марта, но и каждый день. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Татьяна самым удачным праздником считает такой, на котором собираются все домочадцы и друзья.

- Хотя много подарков - это приятно, но внимание все же главнее! - уверена автомобилистка.

Вера невероятно искренне и тепло отреагировала на наши поздравления. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Самым красочным 8 Марта для Веры был праздник, когда ей подарили охапку мимоз.

- Тот букет запомнился на всю жизнь - как поздравительная открытка советского времени с этими цветами, - поделилась воспоминаниями с «Комсомолкой» горожанка. А всем девочкам она пожелала никогда не предавать себя: - Оставайтесь собой и всегда будьте любимыми. Наверное, это сейчас самое важное: чтобы всегда был мужчина, который нас прикроет!

Ксения: «Желаю любить и быть любимыми!» Юлия: «А я всем девчонкам желаю быть счастливыми!» Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Чаще всего водители и их пассажиры желали накануне праздника всем жительницам Новосибирска любви и добра.

Весенняя погода и наши искренние поздравления растопили сердца сибирячек. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Поздравляем всех жительниц Новосибирска с наступающим праздником и благодарим наших партнеров - компанию «Родные масла» и Клинику «1+1»!

Записаться на замену и диагностику технических жидкостей в сервисах «Родные масла» можно по телефону (383) 383-00-03 или на сайте rmasla.ru

Группа ВК: https://vk.com/rmasla

Позаботиться о своем здоровье и красоте вам помогут в сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1»

Сайт: www.1plus1klinika.ru

Группа ВК: https://vk.com/1plus1klinika

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