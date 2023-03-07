«Был трезвый, опрятный, но в камуфляже»: прибывшего в отпуск из зоны СВО новосибирца не хотели пускать в три ночных клуба из-за формы

Сибирячку и ее мужа-военнослужащего не хотели пускать в развлекательные заведения города. Фото: предоставлено Викторией

Новосибирца, который прибыл в отпуск из зоны СВО, не хотели пускать в три развлекательных заведения города. А все потому, что мужчина был одет в камуфляжную военную форму. О трижды испорченном вечере КП-Новосибирск рассказала супруга мобилизованного Виктория.

− Моему мужу 34 года, он служит в зоне СВО, приехал в отпуск на две недели. Третьего марта примерно в 03:00 ночи я забрала его с аэропорта. Мы поехали в гостиницу, оставили вещи. Ребенка оставили у сестры, так как хотели побыть вдвоем. По дороге я заказала столик в клубе «Антигламур» − решили пойти развеяться. Муж был в камуфляже, так как с собой не взял другую одежду. Он был абсолютно трезвый, чистый и опрятный. Мы оба были полностью адекватны, даже капли не выпили, − поделилась с КП-Новосибирск Виктория. – Но мужчины на входе нас не пустили. Из-за камуфляжной формы. Мимо нас прошла девушка в камуфляжных штанах. На вопрос: «А по какой причине ее пустили, а супруга − нет?» нам ответили, что девушкам так можно. Насколько мне известно, дресс-код распространен на всех.

Разочарованная пара решила поехать в другое развлекательное заведение. Они выбрали один из местных караоке-баров Cacao. Однако там Викторию и ее мужа ждала точно такая же встреча. Охранник категорически отказывался их пропускать, твердил про дресс-код, хотя администратор была не против.

Супруги практически отчаялись весело провести время. Потом все-таки решили заглянуть в еще одно место.

− Мы поехали в другое заведение этой же сети караоке-баров. Нас с натяжкой пустили туда, это было уже в 05:30 утра! И с таким наставлением из серии – быстро выпейте по стаканчику и дуйте отсюда, − рассказала Виктория. – Я не понимаю такого отношения… Мой муж защищает интересы России, а ему просто отказывают в его желании немного отдохнуть.

ДРУГАЯ СТОРОНА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в клуб «Антигламур».

− Я не знаю, про кого мы разговариваем. Это во-первых. Во-вторых, получается, даже если не пропускали, есть масса причин для этого. Одна из них – алкогольное опьянение, − объяснили КП-Новосибирск в клубе. – Как и в любом ночном заведении, у нас работает фейсконтроль. Есть действительно много причин, по которым не пустят внутрь. И это не обязательно военная форма, как говорит ваша читательница.

Также КП-Новосибирск узнала позицию сети караоке-баров Cacao.

− Мы не поощряем в наших заведениях специальную одежду, которая предназначена для определенного рода работ или связана с определенной спецификой работы. Как известно, предназначение камуфляжного костюма − маскировка в лесу, на болотах и тп. То есть эта одежда в принципе не предназначена для светских заведений. Отказ во входе был связан исключительно с вышеизложенными аргументами, − сообщил КП-Новосибирск представитель сети караоке-баров Сергей. Сергей добавил, что ни у одного гостя не возникнет проблем, если он придет в повседневной одежде или вечернем наряде.

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