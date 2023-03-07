«Мы боимся лишиться своей земли»: жители Заельцовского бора обеспокоены возможными последствиями областного закона

В границы особо охраняемой территории попали и частные дома. Фото: google.com/maps

БУДЕТ КАК НА БАЙКАЛЕ?

В редакцию «Комсомольской правды» обратились обеспокоенные жители Заельцовского бора в Новосибирске. Они опасаются, что с их жильем может случиться то же, что произошло с участками на Байкале.

- Мы боимся повторить судьбу жителей острова Ольхон: несколько лет назад им стали приходить требования освободить участки, которые они купили или взяли в аренду на законных основаниях. Тогда требовали даже, чтобы люди снесли дома за свой счет! - говорит Михаил, собственник участка в Заельцовском районе Новосибирска. - У нас тоже создают особо охраняемую территорию. И мой, и соседские участки попали в ее границы. Мы не понимаем, на каких основаниях: деревьев на нашей земле почти нет, здесь десятилетиями живут люди.

История жителей Байкала в свое время захватила федеральную повестку. Тогда Росимущество потребовало, чтобы законные владельцы участков освободили землю, которую власти включили в территорию национального парка. Как и в ситуации с созданием ООПТ в Новосибирске, жители поселка на Ольхоне обосновались в нем задолго до создания парка.

Жители Заельцовского бора бьют тревогу с 2021 года: еще тогда они поставили тысячу подписей под обращением к властям. Но их опасения были услышаны не быстро - и лишь частично.

ЗЕМЛЯ МОЖЕТ ОБЕСЦЕНИТЬСЯ

Люди, чьи участки попали в границы будущего лесного парка, переживают, что их имущество обесценится. Раз по закону включение в ООПТ влечет частичный или полный запрет на хозяйственную деятельность, стало быть земля становится менее привлекательной.

- Это может почти обнулить цену. Ну а зачем вам такая земля, где вы ничего не можете построить? Либо будете строить баню и гараж внутри дома, - прогнозирует аналитик в сфере недвижимости Сергей Николаев. - Естественно, земля наиболее привлекательна именно для строительства полного комплекса сооружений, необходимых для жизни.

А еще, ссылаясь на приложения к постановлению, собственникам можно запретить эксплуатацию любого объекта недвижимости в «лесном парке». Один из пунктов это допускает, «если использование таких объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия».

Учитывая, что любая хозяйственная деятельность так или иначе оказывает влияние на природу, запреты могут свести права жильцов к минимуму: нельзя будет строить новые дома и сооружения, надстраивать этажи и, возможно, даже узаконивать уже построенное жилье.

При всех этих факторах в денежном эквиваленте собственники рискуют в общей сложности потерять миллиарды из-за падения рыночных цен на их землю. Не факт, что земля вообще останется ликвидной. Захочет ли кто-то покупать землю, права на которую ограничены?

Собственников обескураживает и то, что им отказали в возможности официально высказать свои пожелания. Ведь по решению властей Новосибирской области принимать постановления по созданию ООПТ стало возможно без общественных слушаний.

Часть территории определена как зона хозяйственного назначения. Что именно планируют там охранять – людям не объяснили.

НЕЗАКОННЫЕ ПОПРАВКИ И КОНТРОЛЬ ГЕНПРОКУРОРА

Постановление правительства о создании «лесного парка» в Заельцовском бору может вступить в силу уже в первой половине марта. В документах будут обозначены итоговые границы ООПТ, функциональные зоны и режимы использования земли внутри этих зон.

Созданием границ занимались почти два года. Все началось с того, что в конце 2020 года Заксобрание Новосибирской области озаботилось зелеными легкими города. Депутаты решили создать особо охраняемую территорию в Заельцовском бору - золотой местности: цена за сотку земли здесь от 100 тысяч до миллиона и более рублей. Депутаты заявляли, что новые нормы защитят лес от застройки. Но почему власти решили установить охрану в том числе там, где десятки лет живут люди и где территория уже не представляет природной ценности?

В разгар споров возмущение жителей дошло до Генпрокурора России Игоря Краснова - ему пришлось взять ситуацию на личный контроль. А в начале этого года Верховный суд признал поправки в закон об ООПТ частично незаконными: власти не имели права ограничивать жителей, пока ООПТ не создана.

КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ И ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

В предварительные границы ООПТ в 2021 году вошли не только лес, но также индивидуальная застройка, дачные и садовые общества и даже кладбище.

По ходу согласования границ из первоначальной, очень вольно очерченной территории в 9 тысяч гектаров ООПТ чиновники вывели почти половину участков - территория сократилась до 5,6 тысячи гектаров.

Но критерии, по которым участки включали в будущую ООПТ и исключали из нее, людям непонятны. А определение границ лесного парка проходит не без скандалов. Исследование природной ценности будущей ООПТ власти заказали уже после того, как границы были очерчены. Портал «Прецедент» цитирует Павла Батина - директора ООО «Геосити», компании, которая по заказу минприроды должна была исследовать территорию будущего лесного парка и определить его границы. Батин утверждает, что от заказчика систематически поступали изменения в ТЗ и пожелания о судьбе тех или иных участков. По словам директора «Геосити», заказчик не принял результаты экспертизы и подрядчик был вынужден обратиться в суд. А с тем, как правительство видит границы лесного парка, Батин не согласен.

- На каком основании территории отнесены к той или иной зоне ООПТ - не ясно. Следовательно, процесс создания ООПТ непрозрачен и потенциально имеет коррупционные риски. Одни базы и поселки исключили, а другие, с аналогичным назначением, оставили. Равенства здесь нет, и двойные стандарты налицо, - цитирует Павла Батина «Прецедент».

Новый подрядчик - Новосибирский государственный аграрный университет - сделал другую экспертизу. Но последняя версия границ ООПТ не учитывает ряд пунктов из заключения НГАУ. Выглядит так, словно часть по-настоящему нуждающихся в охране участков исключена из зоны охраны, а часть, защита которой менее целесообразна, оставлена.

Для жителей нет ясности и в вопросе, что именно власти планируют защищать на территории ООПТ. По данным экспертов, там обитает, например, краснокнижная летучая мышь. Но она и так подлежит охране - это предусмотрено действующим законом.

Примечательно, что пока в одном районе Новосибирска люди борются за исключение их участков из ООПТ, в другом жители тщетно пытаются добиться от властей создания таких зон. В Нижней Ельцовке, где новосибирцы просят защитить лес от вырубки, минувшей зимой вырубили почти тысячу деревьев.

Получается, что борьба чиновников за сохранение лесов как инструмент используется выборочно, в зависимости от территории и видов на нее? Или цель борьбы - получение контроля за определенными участками земли, стоимость которых измеряется сотнями миллионов рублей?

На карте очерчены границы будущей ООПТ.

КОНКРЕТНО

В каких поселках, ДНТ и СНТ участки попали в ООПТ

• ДНТ «Березка-Экран»

• ДНТ «Горняк»

• ДНТ «Лесной»

• ДНТ «Заимка»

• СНТ «Заельцовский бор»

• ДНТ «Ельцовка»

• ДНТ «Береговое»

• ДНТ «Удача»

• Поселок Заельцовский бор-1

• Поселок Заельцовский бор-2

• Коттеджный поселок Лесное

• Коттеджный поселок Лесной авиации

• Коттеджный поселок Европейский

• Коттеджный поселок Локис

• Дачи УВД