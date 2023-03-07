Новосибирцам рассказали, как уменьшить коммунальные платежи

Слева направо: Дмитрий Перязев, Максим Рябенко, Константин Бреев. Фото: Галина Пономарёва

На круглом столе в пресс-центре «Комсомольской правды» эксперты обсудили, как повысить качество теплоснабжения и сэкономить. Самые интересные фрагменты беседы - в нашем материале.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Энергоэффективность дома показывает, насколько экономно и качественно расходуются его ресурсы. Сюда входят электричество на общедомовые нужды, горячее водоснабжение, отопление. Чем выше энергоэффективность, тем ниже стоимость платежей за «коммуналку». При грамотном подходе можно сэкономить до 25%, отметил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев.

В нашем городе не первый год действует муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»: в доме могут установить погодозависимое регулирование системы отопления. Оборудование сделает батареи погорячее, если за окном похолодало, а в случае потепления убавит подачу тепла, и вы не будете переплачивать за ненужный в этот период ресурс. Еще по программе можно установить или заменить общедомовые водонагреватели, если ваш дом не подключен к центральному тепловому пункту.

- На повышение энергоэффективности дома выделяется 70% средств из бюджета Новосибирска и 30% - из средств УК, ТСЖ или ЖСК, - отметил начальник департамента. - Правда, большинство управляющих компаний не торопятся воспользоваться этой программой, хотя и знают о ней.

По словам Ильи Боева (справа), терморегуляторы на батареях в каждой квартире дают весомую экономию всему дому. Фото: Галина Пономарёва

АВТОМАТИКУ - НА ВСЕ ЦТП

За тем, чтобы тепло не терялось по дороге от ТЭЦ до конкретного дома, следят теплоэнергетики. В этом году СГК планирует поставить системы автоматического учета практически на всех 500 центральных тепловых пунктах (ЦТП). Это поможет видеть, где переизбыток тепла, а где недостаток, и вовремя устранять неполадки.

- В 2022 - 2023 годах СГК проводит модернизацию ЦТП, включая цифровизацию, замену тепломеханического оборудования, - рассказал директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Максим Рябенко.

Задача - убрать излишнее тепло из отдельных секторов и направить его туда, где режим слабый, пояснил он. Для того чтобы видеть, где много, а где мало, нужны приборы учета. Эта программа уже реализована на 100 ЦТП: установлены узлы учета, датчики давления и температуры, дистанционный контроль режима. В дальнейшем компания планирует оснастить узлами учета все ЦТП.

Но даже если по адресу вода дошла горячая, сам дом тоже не должен терять тепло, напоминают эксперты. Если в многоэтажке старые трубы, деревянные окна, рассохшиеся двери, тепло уходит в пустоту сквозь холодную крышу и подвал - счета за «коммуналку» вас не порадуют.

- Любая управляющая компания (УК) выполняет мероприятия, которые согласованы с собственниками жилья. Например, мы делаем линии циркуляции, а внутри дома ее нет. Для того чтобы ее организовать, мы обращаемся в УК, но решение за собственниками. Нужно разрабатывать программы и согласовывать их заранее, а не заходить со стороны жильцов, - считает Максим Рябенко.

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР НА КАЖДУЮ БАТАРЕЮ

В основном энергоэффективность дома повышают при капитальном ремонте. Для этого старое оборудование меняют на новое, ремонтируют фасад, утепляют межпанельные швы, кровлю, подвал, меняют проводку. А еще устанавливают автоматику, новые трубы и делают рециркуляцию, чтобы не сливать ведрами воду, дожидаясь, пока пойдет горяченькая.

Сами жители тоже могут внести свою лепту: установить в квартире новые окна и хорошенько их утеплить, остеклить балкон, а еще - поставить на батарею терморегуляторы.

- Если каждый житель после капремонта поставит на свою батарею терморегулятор, энергозатраты дома снизятся в 2 - 3 раза. Что касается утепления дома, есть реальные примеры, когда уже за два сезона собственники окупили вложенные средства, - такую выгоду обещает горожанам директор компании-подрядчика в программах капремонта МКД «Огни Сибири» Илья Боев.

«УГОВАРИВАЛИ НА КОЛЕНЯХ»

Старшая по дому № 20 по улице Промышленной Ирина Мясникова поделилась примером реальной экономии благодаря повышению энергоэффективности МКД. Фото: Галина Пономарёва

Вдохновляющий пример - дом № 20 по улице Промышленной. В 2010 году эта панельная пятиэтажка стала пилотным проектом по повышению энергоэффективности. Износ дома был 43%, год постройки «старичка» - 1964-й. Отремонтировали крышу, подвал, заменили стояковые трубы. По словам старшей по дому Ирины Мясниковой, при замене стояков жильцов чуть ли не на коленях уговаривали, объясняли: им же потом лучше будет.

С тех пор каждый год собственники продолжают вкладываться в снижение потерь тепла. Поменяли окна, двери, обогрев подъездов, следят за изоляцией подвальных труб. На управляющую компанию не надеются - даже окна в подвале утепляют самостоятельно. Зато есть результат: в сравнении со схожим домом-соседом тут экономят до 40%!

СПРАВКА КП:

Для того чтобы провести капремонт при поддержке Фонда ЖКХ и повысить энергоэффективность дома, нужно:

- обратиться в УК или ТСЖ для проведения энергоаудита дома и расчета потенциала экономии;

- провести собрание собственников жилья, чтобы принять совместное решение о ремонте.